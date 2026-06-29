David Markezik réélu à la tête de l’IUT Nord Franche-Comté

Après cinq années à la tête de l’IUT Nord Franche-Comté, David Markezic, directeur sortant, a été reconduit (33 voix sur 35 votants) dans ses fonctions pour un second mandat par le conseil d’institut ce jeudi 25 juin 2026. Il exercera cette responsabilité aux côtés de Valérie Lepiller, confirmée dans son rôle de directrice adjointe, annonce l’IUT dans un communiqué. « Ensemble, ils entendent poursuivre une gouvernance fondée sur l’écoute, la concertation et l’action ».

« L’élection du directeur sortant vient consacrer cinq années d’un mandat marqué par la stabilité, l’engagement des équipes et des avancées structurantes. Sous son impulsion, l’IUT Nord Franche-Comté a su consolider son fonctionnement, renforcer sa cohésion interne et affirmer sa place dans son environnement académique et territorial, indique l’IUT dans son communiqué. Parmi les réalisations majeures figure la mise en œuvre réussie du Bachelor Universitaire de Technologie (BUT), désormais pleinement intégré dans l’offre de formation, avec l’accueil de la troisième promotion de diplômés. Cette transformation d’ampleur a été menée dans un contexte exigeant, sans moyens supplémentaires, grâce à une mobilisation collective forte ».