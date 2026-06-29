David Markezik réélu à la tête de l’IUT Nord Franche-Comté

Après cinq années à la tête de l’IUT Nord Franche-Comté, David Markezic, directeur sortant, a été reconduit (33 voix sur 35 votants) dans ses fonctions pour un second mandat par le conseil d’institut ce jeudi 25 juin 2026. Il exercera cette responsabilité aux côtés de Valérie Lepiller, confirmée dans son rôle de directrice adjointe, annonce l’IUT dans un communiqué. « Ensemble, ils entendent poursuivre une gouvernance fondée sur l’écoute, la concertation et l’action ».
« L’élection du directeur sortant vient consacrer cinq années d’un mandat marqué par la stabilité, l’engagement des équipes et des avancées structurantes. Sous son impulsion, l’IUT Nord Franche-Comté a su consolider son fonctionnement, renforcer sa cohésion interne et affirmer sa place dans son environnement académique et territorial, indique l’IUT dans son communiqué. Parmi les réalisations majeures figure la mise en œuvre réussie du Bachelor Universitaire de Technologie (BUT), désormais pleinement intégré dans l’offre de formation, avec l’accueil de la troisième promotion de diplômés. Cette transformation d’ampleur a été menée dans un contexte exigeant, sans moyens supplémentaires, grâce à une mobilisation collective forte ».
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« Ce second mandat s’ouvre dans un environnement marqué par des contraintes budgétaires accrues et des mutations profondes de l’enseignement supérieur, souligne le communiqué. Face à ces enjeux, la direction entend poursuivre et amplifier les transformations engagées, en s’appuyant sur une feuille de route structurée.
Sept axes stratégiques ont été définis pour les cinq années à venir.
- Attractivité des formations : renforcer le positionnement de l’iUT Nord Franche-Comté dans un paysage concurrentiel, en adéquation avec les besoins économiques du territoire.
- Vie étudiante : améliorer les espaces de vie et renforcer les actions de prévention et d’accompagnement.
- Rayonnement territorial : consolider l’ancrage de l’iUT dans le nord Franche-Comté, en synergie avec les acteurs institutionnels et économiques.
- Soutenabilité financière : adapter le modèle de gestion à des dotations en baisse, tout en préservant la qualité de service.
- Transformation numérique et IA : accompagner l’évolution des pratiques pédagogiques et des compétences attendues.
- Patrimoine et infrastructures : piloter le projet EcoCampus (horizon 2029-2030) et anticiper les rénovations nécessaires.
- Qualité de vie au travail et recrutement : garantir un environnement professionnel attractif et anticiper les tensions de recrutement »