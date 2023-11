Dans le pays de Montbéliard, une maison dédiée aux professionnels de santé pour les inciter à s’installer

Au fond d’une impasse, à quelques pas de la clinique du pays de Montbéliard, un bâtiment jaune, refait à neuf, commence à accueillir des professionnels de santé. « Synapse », c’est le nom de cette ancienne propriété, rachetée en 2012, qui abritera désormais des étudiants et des internes du territoire, mais aussi des professionnels de santé en remplacement sur des périodes courtes, jusqu’à six mois. D’une superficie de 290 m², la maison a ouvert après plus d’un an de travaux au Pied-des-Gouttes à Montbéliard.

A l’intérieur de la bâtisse, on retrouve une salle de réunion de 35 m², trois bureaux individuels d’environ 12 m², un hall d’accueil avec des espaces de coworking, trois chambres meublées à louer avec des salles de bain, une salle de sport, une cuisine équipée et un salon, ainsi que huit places de parking privées.

Le coût des travaux et des matériaux s’élève à 730 000 € et le coût de l’achat de 545 000 € financés par pays de Montbéliard Agglomération, la Région, le Département et l’Etat. Une somme importante, mais PMA pense cette maison comme un lieu d’activités, où pourront intervenir des professionnels de santé pour rencontrer les jeunes professionnels de santé et pour faire de ce nouveau lieu « un lieu de coordination entre les professionnels de santé du territoire ».

Pour Charles Demouge, président de Pays de Montbéliard Agglomération, cela était nécessaire. « Un appauvrissement de notre système de santé est constaté », expose-t-il. Notamment parce que les jeunes médecins sont « souvent angoissés et hostiles face à la masse de travail et les formalités à effectuer pour s’installer ». Résultat : ils ne s’installent plus dans les territoires et préfèrent se diriger vers des regroupements de professionnels dans les grandes villes.

L’essence de cette maison : faire venir des professionnels de santé aguerris, des médecins « séniors » qui viendront aider pour former et soutenir les jeunes médecins qui souhaiteraient s’installer. Le Dr Marcel Beuret, médecin généraliste à Montenois, a fait partie du groupe de professionnels de santé qui ont entouré le Dr Fouché, vice-président de PMA en charge de la santé, pour réfléchir sur l’attractivité du territoire. Il explique que l’idée de ce lieu est de créer au maximum « des rencontres intergénérationnelles ». Il espère que ce lieu pourra faire émerger des projets communs. « Nous allons leur apporter la culture entrepreneuriale pour être mieux armés et avoir des compétences managériales. Car aujourd’hui, être médecin généraliste, c’est gérer une petite entreprise et ils ne sont pas assez formés à cela lors de leurs études. » Il sera possible d’avoir des salles de réunion et des bureaux pour les associations de professionnels de santé du territoire. D’organiser des actions sociales, faire du suivi de thèses.

Les prix, eux, se veulent raisonnables. 180 € par mois pour une chambre de 12 m², 255 € par mois pour une chambre de 17m² pour les professionnels de santé. Et 120 € par mois pour les étudiants. Depuis 2021, Pays de Montbéliard Agglomération avait déjà mis en place un plan de soutien dédié aux professionnels de la santé et aux étudiants en médecine. Elle s’engage à aider les étudiants à hauteur de 500 € par mois, au cours de leurs deux dernières années d’études, à condition que les étudiants exercent cinq ans minimum sur le territoire. Un forfait de 10 000 € est également accordé pour l’installation d’un praticien, s’il exerce au minimum trois ans dans le territoire.