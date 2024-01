Dans le pays de Montbéliard, l’union locale de la CGT veut consolider sa présence

À la maison des syndicats d’Audincourt, le nouveau bureau de l’union locale de la CGT dans le pays de Montbéliard se tient prêt à exposer ses ambitions. La nouvelle secrétaire générale, élue par congrès le 5 décembre dernier, distribue un papier, où sont regroupés les principales volontés du groupe. Une feuille de route pour les années à venir qui comprend de « réorganiser la lutte de classes des entreprises », mais aussi d’engager « un rapport de force ». À l’oral, les volontés sont claires : plus tracter, se montrer le plus possible, apporter des conseils aux salariés, porter leur revendication et leur faire savoir qu’ils ont des droits « car aujourd’hui beaucoup de salariés ne le savent plus ».

Il faut, aussi, reconsolider l’implantation, insiste Rim Jaworski, nouvelle secrétaire générale. « Il y a plusieurs endroits où il y a aujourd’hui des déserts syndicaux », comme à Pontarlier ou Baume-les-Dames. Il n’est pas aisé de construire une section car « beaucoup d’employeurs font pression, menacent lorsqu’une section CGT veut être créée », expose-t-elle encore.

Pour autant, cela reste important, « nécessaire », car « il y a beaucoup plus de personnes en difficulté quand il n’y a pas d’organisation syndicale ». « Les salariés ont besoin des organisations syndicales pour faire valoir leurs droits, plus que jamais », poursuit-elle.