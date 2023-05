Comment l’hôpital Nord Franche-Comté gère l’agressivité et la violence

Pour Pascal Forcioli, directeur de l’établissement public de santé mentale (EPSM) de Vendée, la formation et les ressources humaines sont capitales pour parvenir à sécuriser soignants et malades. Côté formation, il faut notamment que les soignants puissent “apprendre à repérer les signaux faibles de la montée de la violence”, explique-t-il. “La Haute autorité de santé pourrait élaborer des grilles de repérage des risques de violence”, suggère-t-il.

Pour maintenir une présence humaine forte, même lorsque le recrutement d’infirmiers est difficile faute de candidats, l’EPSM de Vendée diversifie les profils recherchés. Recruter des ergothérapeutes ou des éducateurs physiques adaptés par exemple peut aider à maintenir un accompagnement humain qui reste primordial, explique-t-il. “Le risque zéro n’existe pas, mais on peut améliorer la sécurité des personnes et faire en sorte que les soignants se sentent soutenus par l’institution”, souligne-t-il.

À l’HNFC, comme au centre hospitalier sud-francilien de Corbeil-Essonne et Arpajon, on tente aussi la carte de la médiation pour désamorcer les tensions, en particulier aux urgences. Les deux établissements cherchent à convaincre des soignants qui ne peuvent plus physiquement exercer leur métier d’origine – aides-soignantes par exemple – d’endosser un rôle d’information et de dialogue avec les patients et leur proches. “Mais on a du mal à trouver des volontaires des agents volontaires à cause de cette agressivité”, explique Catherine Tissot, cadre supérieur de l’hôpital.

À l’hôpital sud-francilien, des étudiants en santé mobilisés par l’Agence régionale de santé sont venus en renfort entre Noël et le jour de l’An, pour aider à “faire le lien” entre les soignants surchargés et les patients, raconte Marie-Paule Soli, coordinatrice générale des soins au centre hospitalier. “Ils ne pouvaient pas donner d’informations cliniques, mais ils pouvaient par exemple expliquer aux patients et à leurs proches où ils en étaient dans le processus d’examen, ce qui les attendaient encore… Ca a été un soulagement pour les équipes”, a-t-elle souligné.