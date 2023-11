Comment les faits de violences conjugales et intrafamiliales sont gérés dans le Territoire de Belfort

La réponse pénale est importante à l’issue. 90% des cas mènent à une réponse pénale. Pour autant, la procureure ne veut pas voir les poursuites comme une fin en soi. Il y en a eu 67 en 2023, soit une hausse de 25% par rapport à l’année dernière. Mais c’est moins que les alternatives aux poursuites : 98 jugements. Elles augmentent de 72% par rapport à 2022.

Pourquoi ? Car la procureure a une politique d’équilibre entre sanctions et justice résolutive. Trois axes majeurs sont définis depuis qu’elle est arrivée dans le Territoire de Belfort : prévenir, en sensibilisant et formant les professionnels. Agir en mettant à l’abri les victimes et en évitant l’auteur du domicile conjugal. Guérir, en prévenant la récidive des auteurs grâce à une prise en charge spécialisée et en accompagnant la victime. Et cela pour construire « une justice haute couture », détaille Jessica Vonderscher.

Dans cette veine, trois stages de communication conjugale ont vu le jour, qui s’adressent aux « primo-déliquants », interpellés pour des faits de faible intensité et lorsqu’il n’y a pas d’addiction liée. « Souvent, les violences surgissent dans un contexte de séparation mal acceptée, de difficulté de communication. La violence n’est pas forcément le comportement habituel », explique la procureure. Dans ce stage, ils reprennent les bases de la communication non-violente. Ils repartent, aussi, avec des adresses, des personnes relais pour s’en sortir face à des situations de conflit. Dans les deux mois suivant le stage, les auteurs repassent devant un délégué du procureure pour établir un bilan. Pour des faits de plus haute intensité, un autre stage existe, un stage de responsabilité pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple, animé par le service pénitentiaire d’insertion et de probation. « Le but est d’avoir un stage adapté à la gravité et de pouvoir travailler sur tous les types de situation », explique-t-elle.