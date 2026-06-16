Comment Lepuix est devenu la place forte des feux de la Saint-Jean

Le feu de la Saint-Jean du FC Giro-Lepuix existe depuis 1998. « À cette époque, c’étaient quelques palettes de bois », raconte Thierry Clément, le fils de l’ancien président. La famille Clément possède une entreprise familiale de charpenterie. Travailler le bois est simple pour eux. Ils se sont alors lancés dans des projets à réaliser pour le feu de la Saint-Jean.

Chaque année, ils rivalisent d’ingéniosité pour reproduire un monument emblématique qui sera enflammé à la nuit tombée : en 2006, un château a déjà été réalisé, celui de la Fée Odale ; en 2023, c’était la tour Eiffel ; en 2024, le Colisée ; en 2025, l’abbaye de Westminster. Le thème est choisi lors d’une réunion avec le président, Stéphane Demeury.

Des boîtes sont aussi disposées lors de l’événement pour que les gens laissent des idées. Il y a déjà quelques réflexions pour 2027, notamment la réalisation du Lion de Belfort. Une reproduction qui n’est pas totalement nouvelle, mais qui est bien plus complexe à réaliser conviennent-ils.