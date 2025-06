Colruyt : jusqu’à 889 salariés « susceptibles d’être licenciés » en France

Le siège, situé à Rochefort-sur-Nenon (Jura), ne fait pas non plus partie du projet de reprise du Groupement Mousquetaires, troisième acteur du secteur en France. « Un plan de sauvegarde de l’emploi est en cours de préparation avec les partenaires sociaux », a ajouté l’enseigne belge. Les élus du CSE de Colruyt ont dénoncé une « décision jugée incompréhensible et socialement destructrice », dans un communiqué consulté par l’AFP.

D’après ce même document, les suppressions de postes « sont envisagées d’ici le premier trimestre 2026 » et « la réunion officielle de lancement de la procédure est programmée pour le 4 juillet à 9 heures », au siège jurassien. En avril, Colruyt Retail France évoquait des « conditions difficiles sur le marché français très concurrentiel de la distribution alimentaire », soulignant que « malgré d’importants efforts sur la rentabilité de ses activités françaises, les résultats escomptés n'(avaient) pas été atteints ».

Dans le Territoire de Belfort, on retrouve cinq magasins Colruyt: à Offemont, Sermamagny, Grandvillars, Delle et Montreux-Château. Dans le pays de Montbéliard, on en retrouve à Audincourt, Bavans, Arcey ou encore Mathay. Le détail des magasins conservés n’est pas encore connu.