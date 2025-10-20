Collecter 10 000 dons de plasma en Bourgogne-Franche-Comté d’ici au 31 décembre

Le plasma est utilisé pour des transfusion, mais aussi et surtout pour la fabrication de médicaments qui traitent de maladies rares, de maladies génétiques ou de maladies faisant suite à des pathologies sur la moelle osseuse, mais aussi des maladies neurologiques et rénales, l’homophilie, les grandes brûlures, etc.. Ces médicaments, notamment les immunoglobulines, permettent de renforcer les capacités de défense de l’organisme des malades. Le recours à ces médicaments augmente en France, mais aussi dans le monde entier. La progression est de l’ordre de 8 % par an dans le monde. Plusieurs facteurs se conjuguent pour expliquer cette hausse. Tout d’abord, grâce aux progrès de la médecine, on découvre que ces médicaments peuvent être prescrits dans certaines maladies pour lesquelles ce n’était pas le cas auparavant. Ensuite, les diagnostics de certaines de ces maladies progresse, donc le recours aux médicaments adaptés également. Enfin, de plus en plus de pays les prescrivent, mais ne disposent pas de filières

de production de ces médicaments. Par ailleurs, certains malades ont besoin de 300 à 500 dons de plasma par an. 10 % du plasma collecté en France sert à la transfusion et 90 % à la fabrication de médicaments. Le don de sang peut permettre de récupérer du plasma, mais il faut trois dons de sang pour récupérer l’équivalent d’un don de sang. De plus, ce serait en quelque sorte un nom sens : le sang collecté est séparé en plusieurs produits sanguins, dont le plasma et les globules rouges. Or, les besoins en globules rouges restent stables ; viser une hausse de dons de sang pour permettre d’atteindre les objectifs en plasma serait un non-sens, car on risquerait de gaspiller des globules rouges. « Ce n’est pas dans la philosophie du système de collecte français, explique Christophe Barisien, responsable régional prélèvement à l’Etablissement Français du Sang à Besançon.