Collecter 10 000 dons de plasma en Bourgogne-Franche-Comté d’ici au 31 décembre

L’Etablissement Français du Sang (EFS) lance un appel à « une mobilisation exceptionnelle », non seulement des donneurs habituels, mais aussi de ceux qui sont prêts à donner leur plasma (ou leur sang) pour la première fois. L’ambition est de collecter 30% de plus de plasma qu’habituellement, pour atteindre les 10 000 dons d’ici à la fin de l’année. Un objectif qui vise à répondre aux besoins croissants de plasma pour fabriquer des médicaments.
Les besoins en plasma ont doublé en quinze ans
Le plasma est utilisé pour des transfusion, mais aussi et surtout pour la fabrication de médicaments qui traitent de maladies rares, de maladies génétiques ou de maladies faisant suite à des pathologies sur la moelle osseuse, mais aussi des maladies neurologiques et rénales, l’homophilie, les grandes brûlures, etc.. Ces médicaments, notamment les immunoglobulines, permettent de renforcer les capacités de défense de l’organisme des malades. Le recours à ces médicaments augmente en France, mais aussi dans le monde entier. La progression est de l’ordre de 8 % par an dans le monde. Plusieurs facteurs se conjuguent pour expliquer cette hausse. Tout d’abord, grâce aux progrès de la médecine, on découvre que ces médicaments peuvent être prescrits dans certaines maladies pour lesquelles ce n’était pas le cas auparavant. Ensuite, les diagnostics de certaines de ces maladies progresse, donc le recours aux médicaments adaptés également. Enfin, de plus en plus de pays les prescrivent, mais ne disposent pas de filières
de production de ces médicaments. Par ailleurs, certains malades ont besoin de 300 à 500 dons de plasma par an. 10 % du plasma collecté en France sert à la transfusion et 90 % à la fabrication de médicaments. Le don de sang peut permettre de récupérer du plasma, mais il faut trois dons de sang pour récupérer l’équivalent d’un don de sang. De plus, ce serait en quelque sorte un nom sens : le sang collecté est séparé en plusieurs produits sanguins, dont le plasma et les globules rouges. Or, les besoins en globules rouges restent stables ; viser une hausse de dons de sang pour permettre d’atteindre les objectifs en plasma serait un non-sens, car on risquerait de gaspiller des globules rouges. « Ce n’est pas dans la philosophie du système de collecte français, explique Christophe Barisien, responsable régional prélèvement à l’Etablissement Français du Sang à Besançon.
Un enjeu de souveraineté et d’éthique
Si la collecte de plasma en France n’est pas suffisante pour assurer la fabrication nationale de médicaments, il n’y a pas d’autre choix que d’acheter des médicaments à l’étranger. Les dons de plasma en France ne couvrent qu’un tiers des besoins nationaux de médicaments issus du plasma. Le reste est donc massivement importé, notamment des Etats-Unis. Or, le cadre éthique du don est totalement différent. En France, la règle est la non marchandisation du corps humain. Le don de sang et de plasma est donc bénévole. L’établissement français du sang (EFS) a le monopole du don, dans un cadre strict fixé par l’Etat. Ainsi, s’il vend du plasma à l’industrie pharmaceutique, l’EFS ne peut en retirer bénéfice : la totalité de la recette est affectée au fonctionnement de l’EFS, donc à l’organisation de la collecte de sang et de plasma en France. Le coût des médicaments, quant à lui, est encadré par l’Etat. Aux Etats-Unis, le cadre est totalement différent : les « dons » de sang et de plasma sont rémunéré. De même, il est possible aux Etats-Unis de faire deux prélèvements rémunérés de plasma par semaine, alors qu’en France, la règle est de deux dons par mois, pour préserver le donneur.
Où et quand donner
Il est possible de donner son plasma ou son sang toute la semaine à la Maison du don à Belfort : 90 rue René-Cassin, ZAC de la Justice à Belfort (tél. : 03 84 58 49 90). Elle est ouverte aux horaires suivants : mardi : de 8 h 30 à 18 h ; mercredi et vendredi : de 8 h 30 à 16 h 30 ; jeudi de 8 h 30 à 19 h 30 ; samedi : de 8 h à 13 h. Elle sera également ouverte le 11 novembre de 8 h 30 à 15 h 30
Voici les collectes programmées par ailleurs dans le nord Franche-Comté.
- samedi 15 novembre Audincourt, foyer municipal 1 rue Duvernoy, de 8 h 30 à 12 h 30
- vendredi 21 novembre, Beaucourt, foyer Georges Brassens, place Roger-Salengro, de 16 h à 19 h
- jeudi 20 novembre Belfort, General Electric Energy Products Europe Techn’hom – avenue Maréchal-Juin, de 9 h à 14:00
- mercredi 29 octobre, Champagney, salle des fêtes, place du Général-De-Gaulle, de 15 h 30 à 19 h
- vendredi 14 novembre, Colombier-Fontaine, salle des fêtes, 10 rue du Doubs, de 15 h 30 à 19 h
- vendredi 28 novembre, Fesches-le-Châtel, salle des fêtes, 33 rue Octave-Japy, de 15 h à 19 h
- jeudi 20 novembre , Giromagny, Espace de la Tuilerie, rue des Prés Heyds, de 16 h à 19 h
- vendredi 31-10-25, Grandvillars, salle des fêtes, 49 rue des Grands Champs, de 15 h 30 à 19 h
- vendredi 21 novembre , Héricourt, salle Wissang ,25 avenue Léon Jouhaux, de 15 h à 19 h
- vendredi 31 octobre, L’Isle-sur-le-Doubs, Halle aux Grains, place Aristide Briand, de 15 h 30 à 19 h
- samedi 25 octobre, Luxeuil-les-Bains, salle Labienus, 23 avenue Labienus, de 8 h 30 à 12 h 30
- lundi 17 novembre , Mandeure, salle du Majestic, 87 rue du 17 Novembre, de 15 h 30 à 19 h
- vendredi 31-10-25, Meroux-Moval, mairie – salle communale, 2 place de la Mairie, de 16 h à 19 h
- mardi 4 novembre, Montbéliard, centre commercial Carrefour, 7 route de Bethoncourt, de 15 h 30 à 19 h
- vendredi 7 novembre, Montbéliard, gymnase Victor-Hugo, La Chiffogne – 1 rue Boileau, de 15 h 30 à 19 h
- samedi 8 novembre , Montbéliard, gymnase Victor-Hugo, La Chiffogne – 1 Rue Boileau, de 9 h à 13 h
- mardi 25 novembre , Pont-de-Roide, salle polyvalente, 2 rue des Acacias, de 15 h 30 à 19 h
- vendredi 7 novembre , Saint-Hippolyte, salle des fêtes, rue de la Gare, de 16 h à 19 h
- jeudi 16 octobre, Voujeaucourt, Stellantis Voujeaucourt, site de Belchamp Voujeaucourt – Infirmerie, de 8 h 30 à 11 h
Le prélèvement de plasma dure entre quarante-cinq et soixante minutes, auxquelles il faut ajouter la durée de l’entretien préalable au don et de la collation. Au total, il faut compter 1une heure trente à la Maison du don. Il est possible de donner son plasma toutes les deux semaines. Pour un don de sang il faut compter huit à dix minutes de prélèvement, et quarante-cinq minutes à une heure au total.
La vaccination contre la grippe ou le covid n’empêche pas le don de plasma ou de sang, pas plus que le petit rhume. En revanche, en cas de d’épisode infectieux (fièvre, fatigue, courbatures), le médecin pourra, lors de l’entretien préalable au don, différer le prélèvement à quinze jours après la disparition des symptômes.
- Se renseigner: pour en savoir plus sur le don de sang et de plasma, il est possible de se renseigner sur le site internet de l’EFS (Etablissement Français du Sang).