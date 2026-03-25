Chantage à la sextape: le bûcheron du Doubs condamné à 18 ans de prison

Théo Denner a été condamné ce mercredi 25 mars à 18 ans de prison. Il était accusé d’avoir piégé 39 adolescents, âgés de 13 à 19 ans, sur internet avec un faux profil de femme, et violé certains d’entre eux. Il était ainsi accusé d’avoir créé le profil d’une fausse « Aurélie », sur Facebook et Snapchat, pour entrer en contact avec des jeunes hommes de son entourage. L’avatar féminin obtenait d’eux des photos et vidéos intimes, avant de leur ordonner d’avoir des relations sexuelles avec l’apprenti bûcheron, en les menaçant de diffuser leurs images. Dès son arrestation, Théo Denner avait reconnu l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés, commis entre 2018 et 2023.

Théo Denner a une dernière fois adressé ce mercredi ses excuses aux victimes, avant que la cour ne se retire pour délibérer. « Je présente mes excuses aux victimes et j’espère qu’après ce procès, elles pourront aller mieux », a marmonné l’accusé de 25 ans, dernier à prendre la parole à la cour criminelle de Besançon.

Ses avocats, Jules Briquet et Baptiste Monnot, avaient mis en avant mardi, lors de leur plaidoirie, les « progrès majeurs » de leur client dans l’acceptation de son homosexualité, la prise de conscience de la gravité des faits et sa tentative « d’apporter des explications, avec ses mots », aux victimes.

L’avocat général, Jérémy Lhadi, a requis mardi 20 ans d’emprisonnement, assortis d’une peine de sûreté des deux tiers, dressant le portrait d’un « chasseur sexuel, méticuleux, » qui aime « la traque, la capture, la domination » de ses victimes, dont il collectionne les photos comme des « trophées ».