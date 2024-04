Ces Franc-Comtoises vont sillonner le désert pour sensibiliser sur la santé mentale au travail

La troisième acolyte, Laura, travaille pour sa part en tant que sellier maroquinier d’art. Arrivée en cours de route, le sens donné à ce trek lui a de suite parlé. Et lui a paru nécessaire, lorsque les filles, plus aguerries, lui ont détaillé les chiffres. Selon une enquête de l’observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises (ORSE), 34% des salariés français seraient en burn-out, dont 13% en burn-out qualifié de « sévère », soit plus de 2,5 millions de personnes.

Depuis l’épidémie de Covid-19, les chiffres sont en constante évolution. « Près de la moitié des salariés français estiment que leur entreprise ne prend pas suffisamment en compte la détresse psychologique au travail », relate encore Cécile.

La visibilité médiatique qu’offre cet événement doit permettre de parler de ce sujet « encore tabou ». Et les filles ont décidé d’aller plus loin, en transformant le sponsoring. Plutôt que d’offrir « simplement » de la visibilité aux entreprises qui décident d’investir dans le projet, les filles ont décidé de leur proposer de la documentation sur la santé mentale et même une intervention de Clémence, psychiatre dans leur entreprise pour organiser des ateliers selon la prestation choisie. « Une manière d’aller encore plus loin et de continuer cette action à notre retour », sourit Cécile. À ce jour, elles sont encore en recherche de sponsors, pour boucler un budget de 9 000 euros avant le grand départ, au mois de novembre.

Quant à leur profil, les trois filles sont plutôt sportives : course à pied, vélo, randonnée. Toujours en quête de grands espaces, de défis. L’une d’elles, Cécile, est d’ailleurs la cofondatrice d’un blog où elle partage régulièrement ses randonnées : À la conquête de l’Est. « Mais là le défi est plus grand, randonner dans le sable, ce n’est pas tout à fait la même chose », raconte en riant Cécile. Très peu d’appréhension, toutefois. « Pour le moment, on est surtout très excités », relève-t-elle. Rendez-vous dans quelques mois pour suivre leurs aventures.