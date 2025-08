Ce qu’il faut savoir sur l’interdiction des trottinettes électriques à Montbéliard

Depuis le mardi 5 août 2025, la Ville de Montbéliard a mis en place un arrêté municipal interdisant la circulation des trottinettes électriques (voir ici), mais aussi de tous les autres engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) dans le centre-ville. Sont concernés les gyropodes, hoverboards et autres engins similaires. Ces véhicules ne pourront plus circuler dans certaines rues piétonnes très fréquentées du cœur de ville. Cette interdiction s’étendra jusqu’au 31 octobre 2025. « On ne s’interdit pas de la renouveler », commente Philippe Duvernoy, adjoint au maire à la sécurité, lors d’une conférence de presse mercredi 6 août.

Le périmètre concerné comprend la rue Cuvier dans son intégralité, la rue des Febvres entre la rue Cuvier et la rue Clemenceau, la rue de la Mouche, une portion de la rue de Velotte (du numéro 3 à la rue Cuvier), les deux voies reliant la place Albert Thomas à la rue du Bourg-Vauthier, la rue de l’Hôtel-de-Ville entre le numéro 1 et la rue Cuvier, ainsi que les rues des Étaux et Saint-Martin.

Une signalétique spécifique a été installée afin d’informer les usagers. Il s’agit de panneaux jaunes à l’entrée de deux rues seulement pour le moment : la rue Cuvier et la rue Fèvre.Une tolérance sera de mise jusqu’à la fin de la semaine, mais dès le lundi 11 août, « il n’y aura pas de quartier », prévient Philippe Duvernoy.