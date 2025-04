Cap Cyber : deux jours pour comprendre comment l’IA transforme les cyberattaques

La cybersécurité a rendez-vous à Belfort les 10 et 11 avril, avec la quatrième édition de Cap Cyber, organisée par la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) du Territoire de Belfort. Pendant deux jours, une vingtaine d’intervenants – experts, universitaires, gendarmes, avocats ou chefs d’entreprise – se succéderont pour décrypter les nouveaux défis numériques.

« La spécificité, cette année, est le rapport entre la cybersécurité et l’intelligence artificielle », explique Christian Arbez, directeur général de la CCI. « L’IA est très utilisée pour les attaques cyber. Et cela touche tous types d’acteurs. On a tendance à se dire que les petites entreprises sont loin de tout cela, sauf qu’aujourd’hui, les IA attaquent de manière large et tout le monde. »

Le programme alterne conférences, démonstrations, ateliers et stands, avec une volonté assumée d’offrir des contenus plus concrets et opérationnels. « On va beaucoup plus dans le pratico-pratique cette année, notamment sur les assurances. Les risques cyber sont souvent mal compris, voire non pris en charge par les compagnies. On veut apporter des réponses directes, avec la présence d’experts juridiques et d’assureurs », ajoute Christian Arbez.