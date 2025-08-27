Bourogne : le 1er RA apprend la cohésion aux étudiants et lycéens

Quelques pompes, des explications, de la motivation, un peu de course. « Est-ce que quelqu’un a déjà le cœur au bord des lèvres », demande, un brin taquin, un instructeur du 1er Régiment d’Artillerie aux nouveaux étudiants de l’Esta. Quelques mains se lèvent à peine, timides. Les militaires prennent acte, mais poursuivent les consignes, entre motivation et bienveillance. « Bienvenue à l’armée, ici, on apprend à se dépasser. Vous êtes tous plus agiles que vous ne le pensez, et ce n’est pas forcément les plus costauds qui vont réussir facilement. Demain, parce que vous êtes en treillis, vous devrez vous lever à 6 h. »



Il est environ 14 h, ce mardi 26 août. 44 étudiants de l’Esta, dont 17 jeunes femmes, se préparent à effectuer un parcours du combattant. Ils sont accueillis au 1er RA, ainsi que 24 élèves du lycée des Huisselets de Montbéliard, en première professionnelle des métiers de la sécurité. Lundi, c’était leur première des cinq journées au sein du 1er RA : ils ont reçu leur paquetage (treillis, sac à dos ; sac de couchage, gourde, etc.), ont passé une visite médicale pour confirmer le certificat médical obligatoire et surtout déceler si certains ont de fragilités, par exemple des à des blessures antérieures, et ont reçu les explications et consignes sur le déroulement de la semaine.

Certaines des activités se dérouleront en commun durant cette semaine, d’autres, comme ce mardi après-midi, se font séparément. Pour l’Esta, c’est la onzième année que ce partenariat est mis en œuvre avec le 1er RA ; pour les Huisselets, c’est la seconde édition. Ce partenariat militaire au profit des lycéens et étudiants a pour but de susciter le dépassement de soi, de développer la citoyenneté et l’esprit d’équipe des étudiants et des lycéens.