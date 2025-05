Belfort : une aide financière pour acheter un vélo à assistance électrique

À Belfort, la ville propose d’aider les habitants à acquérir un vélo à assistance électrique. Qu’il soit neuf ou d’occasion. Cette aide concerne les vélos à assistance électrique simple, les pliants ainsi que les cargos. Pour un vélo à électrique simple, l’aide est de 200 euros. Pour un cargo, 300 euros.

À quelles conditions ? Être majeur, domicilié à Belfort, être un particulier, acheter son vélo auprès d’un commerçant du Grand Belfort. Il faudra également faire marquer son vélo (pour faciliter le traçage en cas de vol) et fournir l’attestation de marquage. Le but de cette aide, pour la ville, est de « favoriser les mobilités douces » et encourager la pratique « notamment dans les trajets domicile-travail » et notamment « pour les personnes aux capacités physiques réduites », explique-t-elle.