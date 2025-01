Belfort : un ouvrier miraculé après une chute de 13 mètres, la sécurité mise en cause

Tandem, la Sodeb et la société Aube ont plaidé leur non-responsabilité, arguant ne pas avoir été informés de certains travaux non prévus. Quant à la société BTT, elle a rappelé à plusieurs reprises, calmement, que l’employé n’était pas dans sa zone de travail et était détaché. Son avocat, Me Bauer, a défendu qu’il y avait « zéro lien de causalité entre le matériel et la chute car [la victime] s’est détachée » mais a affirmé « être pragmatique et modeste, on sait qu’on a là un problème, mais il doit être examiné avec la plus grande circonspection de façon équitable. »

Pour le procureur, Xavier Allam, ils sont « tous responsables » du drame. Même si la responsabilité est « diluée ». Alors, il a demandé la relaxe pour l’ensemble des maitres d’ouvrage. « Le doute étant permis sur l’intégralité du dossier », détaille le procureur. Le tribunal a finalement relaxé Tandem, la Sodeb et la société Aube, faute de preuves suffisantes. En revanche, BTT a été reconnue coupable de mise en danger et de blessures involontaires. La société devra payer une amende de 150 000 euros, dont 50 000 avec sursis, et verser 1 500 euros à la victime pour préjudice moral. Le tribunal a toutefois renvoyé certaines demandes civiles vers le pôle social. L’amende est bien au delà de ce qu’avait requis le ministère public (22 000 euros).

« Aujourd’hui, j’ai porté la parole d’un miraculé », a déclaré son avocat, Me Robin, qui a défendu l’idée, tout du long du procès, que peu importe si le salarié s’était détaché et avait marché sur le skydome, le postulat ne changeait rien « aux règles de sécurité qui auraient dû être en place ». Désormais chef de chantier, la victime avait le sourire en fin d’audience, sortant entouré de ses proches qui ont patienté toute la journée à ses côtés, notamment sa soeur qui l’a énormément aidé dans ses démarches, allant jusqu’à arrêter de travailler pour l’épauler. La victime doit encore passer devant le pôle social du tribunal pour une indemnisation de son préjudice. Quant à la société BTT, elle ne savait pas, mardi 21 janvier, si elle souhaitait ou non faire appel. Elle a dix jours pour se signaler.