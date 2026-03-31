Belfort : un nouveau président pour la caisse d’allocations familiales

Vladimir Djordjevic a été élu président de la caisse d’allocations familiales (Caf) du Territoire de Belfort par le conseil d’administration ; il débute un mandat de 4 ans. Il représente la CFTC. « Âgé de 42 ans, il succède à une mandature marquée par le renouvellement de l’instance et s’inscrit dans la continuité́ d’une gouvernance paritaire, caractéristique du modèle des CAF, associant représentants des salariés, des employeurs et des familles », indique un communiqué de presse de la CFTC, annonçant cette nomination. Trois vice-présidents ont été élus : David Ranoux (CFDT), Stéphane Jacquemin (CPME) et Sabine Carrol (MEDEF).

Vladimir Djordjevic est un ancien dirigeant national de la CFTC et juge prudhommal. Il a siégé́ au Conseil d’orientation des politiques de jeunesse (COJ) et a « contribué à plusieurs rapports, dont un consacré à l’insertion des jeunes dans l’emploi en 2017 », indique le communiqué. Il était vice-président de la Caf depuis deux mandats.