Belfort : un nouveau président pour la caisse d’allocations familiales

Vladimir Djordjevic a été élu président de la caisse d’allocations familiales (Caf) du Territoire de Belfort par le conseil d’administration ; il débute un mandat de 4 ans. Il représente la CFTC. « Âgé de 42 ans, il succède à une mandature marquée par le renouvellement de l’instance et s’inscrit dans la continuité́ d’une gouvernance paritaire, caractéristique du modèle des CAF, associant représentants des salariés, des employeurs et des familles », indique un communiqué de presse de la CFTC, annonçant cette nomination. Trois vice-présidents ont été élus : David Ranoux (CFDT), Stéphane Jacquemin (CPME) et Sabine Carrol (MEDEF).
Vladimir Djordjevic est un ancien dirigeant national de la CFTC et juge prudhommal. Il a siégé́ au Conseil d’orientation des politiques de jeunesse (COJ) et a « contribué à plusieurs rapports, dont un consacré à l’insertion des jeunes dans l’emploi en 2017 », indique le communiqué. Il était vice-président de la Caf depuis deux mandats.
La Caf de Belfort compte plus de 27 000 allocataires
« Devenir président de la Caf représente un véritable engagement. Mais c’est surtout agir concrètement pour améliorer le quotidien des familles et des allocataires du Territoire de Belfort, a confié Vladimir Djordjevic lors de sa première prise de parole, indique le communiqué. Cette exigence de réponses justes à leurs attentes guidera notre action. »
La Caf du Territoire de Belfort compte 27 383 allocataires, selon les chiffres avancés par le communiqué ; 45,5 % de la population est couverte. En 2024, elle a versé 174 millions d’euros de prestations légales et a consacré 12 millions d’euros à l’action sociale. Il existe 220 conventions de financement dans le département et 89 collectivités sont engagés dans une convention territoriale globale.
La Caf du Territoire de Belfort compte 105 salariés.