Belfort : un mouvement « Bloquons tout 90 » prépare une mobilisation

Photographie prise le 25 août, à Bordeaux. « 10/9 Bloquons tout », en lettres rouges.
Photographie prise le 25 août, à Bordeaux. « 10/9 Bloquons tout », en lettres rouges. | ©Christophe Archambault / AFP
En bref

À Belfort, un mouvement baptisé « Bloquons tout 90 » annonce un rassemblement le 10 septembre à 10 h place Corbis, suivi d’une assemblée générale pour décider des actions à mener.

« Prenons nos vies en main ! » Dans un communiqué de presse, un mouvement nommé « Bloquons tout 90 » annonce un rassemblement le 10 septembre à 10 h place Corbis, où une assemblée générale décidera des actions à mener. 

Une boucle sur Telegram et une page Facebook ont été créées pour coordonner les actions, qui pourront prendre la forme « de grèves, blocages, désobéissance ou initiatives solidaires » sans donner plus de détails. Des tractages et affichages ont déjà eu lieu depuis une petite dizaine de jours à Bavilliers, Belfort, Giromagny et Bessoncourt. On a pu apercevoir aussi des affichages dans les arrêts de bus et dans les grandes surfaces locales.

Quelques actions avant le jour J sont d’ores-et-déjà prévues et annoncées sur les différents réseaux : samedi 6 septembre, à 14 h, une assemblée générale « pour préparer les blocages » se tiendra à Voujeaucourt. Il est aussi question d’un apéritif le 8 septembre à Montbéliard pour célébrer le pot de départ de Bayrou, sans précision sur le lieu à ce stade.  

Cantine solidaire

Dans leur communiqué, le groupe insiste sur ses revendications. Elles ciblent les aides massives aux entreprises sans contreparties, l’augmentation du budget militaire depuis 2017, la dégradation du système de santé et la loi Duplomb « favorisant l’agro-industrie au détriment des paysans »

« Le mouvement veut également s’inscrire dans une dimension solidaire, entre les personnes qui participent mais aussi avec la population en général. Une cantine solidaire se tiendra sur le lieu du rassemblement du 10 septembre. Les dons en fruits et les légumes ou en légumes secs sont les bienvenus », relaie le groupe Facebook « 25, 70, 90 raisons de nous battre ». 
 
« Si un syndicat veut proposer une quelconque aide matérielle, elle sera la bienvenue mais il devra rester neutre. Le mouvement gardera son autonomie et se protégera de toute récupération », poursuit le groupe. 

