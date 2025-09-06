Belfort : un mouvement « Bloquons tout 90 » prépare une mobilisation

« Prenons nos vies en main ! » Dans un communiqué de presse, un mouvement nommé « Bloquons tout 90 » annonce un rassemblement le 10 septembre à 10 h place Corbis, où une assemblée générale décidera des actions à mener.

Une boucle sur Telegram et une page Facebook ont été créées pour coordonner les actions, qui pourront prendre la forme « de grèves, blocages, désobéissance ou initiatives solidaires » sans donner plus de détails. Des tractages et affichages ont déjà eu lieu depuis une petite dizaine de jours à Bavilliers, Belfort, Giromagny et Bessoncourt. On a pu apercevoir aussi des affichages dans les arrêts de bus et dans les grandes surfaces locales.

Quelques actions avant le jour J sont d’ores-et-déjà prévues et annoncées sur les différents réseaux : samedi 6 septembre, à 14 h, une assemblée générale « pour préparer les blocages » se tiendra à Voujeaucourt. Il est aussi question d’un apéritif le 8 septembre à Montbéliard pour célébrer le pot de départ de Bayrou, sans précision sur le lieu à ce stade.