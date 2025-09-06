Belfort : un mouvement « Bloquons tout 90 » prépare une mobilisation

« Prenons nos vies en main ! » Dans un communiqué de presse, un mouvement nommé « Bloquons tout 90 » annonce un rassemblement le 10 septembre à 10 h place Corbis, où une assemblée générale décidera des actions à mener.
Une boucle sur Telegram et une page Facebook ont été créées pour coordonner les actions, qui pourront prendre la forme « de grèves, blocages, désobéissance ou initiatives solidaires » sans donner plus de détails. Des tractages et affichages ont déjà eu lieu depuis une petite dizaine de jours à Bavilliers, Belfort, Giromagny et Bessoncourt. On a pu apercevoir aussi des affichages dans les arrêts de bus et dans les grandes surfaces locales.
Quelques actions avant le jour J sont d’ores-et-déjà prévues et annoncées sur les différents réseaux : samedi 6 septembre, à 14 h, une assemblée générale « pour préparer les blocages » se tiendra à Voujeaucourt. Il est aussi question d’un apéritif le 8 septembre à Montbéliard pour célébrer le pot de départ de Bayrou, sans précision sur le lieu à ce stade.
Cantine solidaire
Dans leur communiqué, le groupe insiste sur ses revendications. Elles ciblent les aides massives aux entreprises sans contreparties, l’augmentation du budget militaire depuis 2017, la dégradation du système de santé et la loi Duplomb « favorisant l’agro-industrie au détriment des paysans ».