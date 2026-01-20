Belfort : un bar fermé suite à un contrôle de sécurité

Le Caveau des Anges, quai Vallet à Belfort, fait l’objet d’un arrêté municipal de fermeture administrative. Une décision prise par le maire de Belfort, suite à un contrôle inopiné de la sous-commission départementale de sécurité. L’établissement a été identifié pour ce contrôle en partie parce qu’il annonçait sur les réseaux sociaux des soirées dansantes qui ne correspondaient pas à sa déclaration d’ERP (établissement recevant du public), celle d’un bar avec simple musique d’ambiance. Vendredi soir, lors du contrôle, les membres de la commission n’ont cependant pas pu dresser le constat d’une telle soirée.
« Lors du contrôle, plusieurs manquements graves à la réglementation applicable aux établissements recevant du public (ERP) ont été constatés », précise un communiqué de la préfecture du Territoire de Belfort. Notamment un « défaut de fonctionnement de l’alarme incendie, l’absence de désenfumage, des difficultés d’ouverture et d’obstruction des issues de secours, l’absence de vérification des installations électrique ».
« Ces manquements sont susceptibles de mettre en danger la vie des clients et du personnel et justifient la fermeture immédiate de l’établissement jusqu’à la réalisation des travaux et mises en conformité exigées par la réglementation », explique le communiqué de la préfecture.
Contacté, Maxime Gutzwiller, directeur de cabinet du préfet, précise également que l’établissement avait fait l’objet d’un contrôle de la commission de sécurité fin 2024. A sa suite, une mise en demeure de mise en conformité avait été adressée à l’établissement. Elle ne semble pas avoir été suivie d’effet, regrette le directeur de cabinet, puisque la commission a constaté une aggravation des « manquements ».
232 contrôles en 2025
L’incendie de Crans-Montana « [rappelle] la vigilance à tenir sur le respect des règles en matière de prévention des risques d’incendie, notamment pour les débits de boissons et établissements festifs. Afin de garantir la sécurité des usagers et de prévenir tout risque d’incendie ou de panique, les services de l’Etat et de la ville de Belfort ont programmé plusieurs contrôles ciblés auprès des établissements pouvant présenter des risques », détaille le communiqué de la préfecture.
Ces contrôles ne sont cependant pas nouveaux : la commission départementale de sécurité a ainsi effectué 232 visites d’établissements en 2025 (contrôles périodiques, contrôles inopinés, visites sur la demande du préfet ou des maires, réception de travaux ou visite d’autorisation d’ouverture). 26 avis défavorables ont ainsi été émis en 2025. La commission est composée de représentants de la préfecture, du service départemental d’incendie et de secours (pompiers), des forces de sécurité intérieure (police ou gendarmerie), et de la mairie concernée par l’établissement contrôlé.
La préfecture a invité les maires du Territoire de Belfort à la vigilance pour les débits de boisson, via un courrier complété par une fiche pratique sur les règles de base à adopter. D’autres contrôles d’établissements sont d’ores et déjà prévus dans le Territoire de Belfort.