Belfort : un bar fermé suite à un contrôle de sécurité

Le Caveau des Anges, quai Vallet à Belfort, fait l’objet d’un arrêté municipal de fermeture administrative. Une décision prise par le maire de Belfort, suite à un contrôle inopiné de la sous-commission départementale de sécurité. L’établissement a été identifié pour ce contrôle en partie parce qu’il annonçait sur les réseaux sociaux des soirées dansantes qui ne correspondaient pas à sa déclaration d’ERP (établissement recevant du public), celle d’un bar avec simple musique d’ambiance. Vendredi soir, lors du contrôle, les membres de la commission n’ont cependant pas pu dresser le constat d’une telle soirée.

« Lors du contrôle, plusieurs manquements graves à la réglementation applicable aux établissements recevant du public (ERP) ont été constatés », précise un communiqué de la préfecture du Territoire de Belfort. Notamment un « défaut de fonctionnement de l’alarme incendie, l’absence de désenfumage, des difficultés d’ouverture et d’obstruction des issues de secours, l’absence de vérification des installations électrique ».

« Ces manquements sont susceptibles de mettre en danger la vie des clients et du personnel et justifient la fermeture immédiate de l’établissement jusqu’à la réalisation des travaux et mises en conformité exigées par la réglementation », explique le communiqué de la préfecture.

Contacté, Maxime Gutzwiller, directeur de cabinet du préfet, précise également que l’établissement avait fait l’objet d’un contrôle de la commission de sécurité fin 2024. A sa suite, une mise en demeure de mise en conformité avait été adressée à l’établissement. Elle ne semble pas avoir été suivie d’effet, regrette le directeur de cabinet, puisque la commission a constaté une aggravation des « manquements ».