Belfort : « Sur la question du consentement, tout le monde n’est pas au clair »

Oui, il y a une véritable libération de la parole. Quand on parle de consentement avec des élèves de 3ᵉ, presque tous peuvent en donner une définition correcte. C’est un concept mieux compris et mieux intégré qu’avant.

Cela dit, d’autres problématiques émergent. [Dans la vidéo, une jeune fille envoie une photo d’elle à son copain, qui menace ensuite de la divulguer parce qu’elle refuse un rapport sexuel. Dans les discussions qui suivent, une dame conclut qu’il vaut mieux ne pas envoyer de photos pour éviter de donner.] On l’a vu lors du débat à propos des photos. Mais là n’est pas la question. Si une photo est divulguée sans consentement, la faute revient à la personne qui la diffuse, pas à celle qui l’a envoyée. On rappelle la loi, c’est interdit. Et on insiste sur la nécessité du consentement. Un « oui » une fois ne signifie pas « oui » tout le temps, et être en couple ne rend pas le consentement automatique.

On nous dit souvent qu’ils sont trop jeunes pour parler de ça. Et que s’ils étaient mariés, ça ne se passerait pas comme ça. Le mariage ne protège absolument pas des violences conjugales. C’est même plutôt le contraire. Il faut savoir qu’au sein des couples adultes, 50 % des violences sexuelles sont commises par le conjoint ou l’ex-conjoint. Cela veut bien dire que sur la question du consentement, tout le monde n’est pas au clair. L’idée est de dire aux jeunes qu’ils sont capables de faire mieux et de leur dire qu’ils feront leur propre choix. Mais qu’ils ne doivent pas oublier que lorsqu’ils sont avec un autre être humain, il y a des règles.