Belfort : sortez vos plus belles plumes pour la Saint-Valentin (et sans emojis, s’il vous plaît)

Belfort se mue en ville des cœurs tendres à l’occasion de la Saint-Valentin. Du 31 janvier au 9 février, les amoureux transis, les passionnés discrets ou les poètes en herbe pourront tenter de déclarer leur flamme sur les panneaux lumineux de la ville. Une seule condition : maîtriser l’art de la concision, car les messages ne devront pas dépasser 100 caractères. Un exercice de style qui force à aller droit au cœur.

Que les adeptes de cœurs clignotants et des émoticônes pleurant de joie se retiennent : ici, pas d’emojis autorisés. Il faudra jouer avec les mots et résister à l’envie d’un clin d’œil numérique. Mais les plus belles déclarations se passent de fioritures. Qu’elles s’adressent à l’être aimé ou non, ce 14 février est l’occasion idéale pour glisser quelques mots doux à vos proches, votre famille, vos amis, qui sait… vos collègues.

Le grand jour du 14 février, 100 de ces messages d’amour s’afficheront fièrement sur les panneaux digitaux de la ville, notamment avenue Capitaine de la Laurencie et 9 rue Jules Vallès. Les participants peuvent soumettre leur message en ligne sur le site de la ville. Une occasion en or pour ceux qui redoutent le face-à-face amoureux et préfèrent les mots affichés en grand. Reste à voir si certains tenteront des demandes en mariage ou des révélations surprises. Rendez-vous dans deux semaines !