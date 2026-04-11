Belfort : RCF va passer au tout numérique

Pour continuer à écouter RCF, plusieurs solutions sont avancées par la radio.

1. Réception en DAB+

Avec un poste radio équipé du DAB+ : faire défiler les noms des stations jusqu’à RCF Franche-Comté

Si le poste n’est pas compatible : on peut en trouver dans les grandes surfaces, magasins d’électro-ménager, etc.., dès 40 €

Pour l’autoradio dans sa voiture, contacter son garagiste

2. Ecoute en ligne par internet

Site web : rcf.fr /pages Besançon Belfort Montbéliard – écoute en direct et en replay

Application mobile RCF pour smartphone : dans Google Play Store et App Store

3. Applications de streaming et plateformes partenaires

Sur ces applications de radio en ligne comme Tunein.com, Radio.fr, et autres : rechercher simplement “ RCF ” ou “ RCF Besançon “

La situation économique de RCF Besançon est « précaire », reconnaissent les responsables de la station. Cette situation s’explique principalement par la hausse des charges liées à la double diffusion FM / DAB+ (7 émetteurs FM et 5 émetteurs DAB+) et à la hausse du coût de l’électricité (multiplié par deux entre 2023 et 2025).