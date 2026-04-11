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Belfort : RCF va passer au tout numérique

Le journaliste de RCF Belfort, Mickaël Dégardin, lors d'une interview dans les salon de l'Atria à Belfort.
Le journaliste de RCF Belfort, Mickaël Dégardin (à gauche), lors d'une interview dans les salon de l'Atria à Belfort. | archives © Le Trois P.-Y.R.

La radio chrétienne francophone ne va plus émettre sur la bande FM à Belfort et sera accessible uniquement en « DAB+ », donc sur support numérique.

Depuis dix-huit ans, RCF Besançon diffuse ses programmes en FM dans la région de Belfort, sur la fréquence 88.4, rappelle la radio dans un communiqué.
RCF, Radios Chrétiennes Francophones, est un réseau de 64 radios locales en France et en Belgique qui s’efforcent de « faire entendre sur les ondes une voix différente, positive et pleine d’Espérance. Afin de préserver son indépendance et la qualité de ses programmes, la publicité à l’antenne est limitée. En tant que radio associative, RCF vit notamment grâce aux dons de ses auditeurs ».

A partir de juin

Il y a presque trois ans, l’Arcom, Autorité de Régulation de la Communication Audiovisuelle et Numérique, a autorisé RCF Besançon à émettre également en DAB+ sur l’allotissement « Besançon étendu » qui couvre notamment cette région de Belfort.
Le DAB+ (Digital Audio Broadcasting) est la radio numérique qui va remplacer à terme la FM, à la demande de l’Etat français. Cette technologie offre une qualité sonore améliorée, des données associées (image, texte) et une meilleure stabilité de réception, indique encore le communiqué de presse.
« Dès le lancement du DAB+, nous avons invité nos auditeurs à s’équiper d’un poste avec cette nouvelle technologie dans la perspective d’un arrêt de la FM. Les contraintes économiques nous obligent aujourd’hui à axer nos efforts vers la diffusion numérique et vers le digital. C’est pourquoi nous avons décidé d’arrêter notre diffusion FM sur Belfort à partir du 1er juin 2026 ».

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Pour continuer à écouter RCF, plusieurs solutions sont avancées par la radio.
1. Réception en DAB+

  • Avec un poste radio équipé du DAB+ : faire défiler les noms des stations jusqu’à RCF Franche-Comté
  • Si le poste n’est pas compatible : on peut en trouver dans les grandes surfaces, magasins d’électro-ménager, etc.., dès 40 €
  • Pour l’autoradio dans sa voiture, contacter son garagiste

2. Ecoute en ligne par internet

3. Applications de streaming et plateformes partenaires
Sur ces applications de radio en ligne comme Tunein.com, Radio.fr, et autres : rechercher simplement “ RCF ” ou “ RCF Besançon “

La situation économique de RCF Besançon est « précaire », reconnaissent les responsables de la station. Cette situation s’explique principalement par la hausse des charges liées à la double diffusion FM / DAB+ (7 émetteurs FM et 5 émetteurs DAB+) et à la hausse du coût de l’électricité (multiplié par deux entre 2023 et 2025).

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