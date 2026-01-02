Belfort : ramassage des sapins les 6 et 20 janvier

La collecte des sapins est organisée les 6 et 20 janvier 2026.
En bref

La Ville de Belfort organise une collecte des sapins de Noël. Ils seront ensuite recyclés.

Le ramassage des sapins de Noël organisé par le Ville de Belfort aura lieu les mardis 6 et 20 janvier 2026. Les Belfortains sont invités à déposer leur sapin sur le trottoir à ces dates uniquement : soit le matin très tôt, soit la veille au soir à partir de 17 h. Les sapins devront être déposés sans sac ni décorations, et de manière à ne pas gêner la circulation des piétons.

Les sapins ramassés seront ensuite broyés, puis réutilisés pour le paillage des végétaux par le service des espaces verts de la Ville de Belfort. Cette technique permet de protéger les sols et limiter l’arrosage. En dehors de cette collecte, les sapins devront être apportés dans les déchèteries du Grand Belfort (carte d’accès obligatoire).

Les déchèteries du Grand Belfort :

  • Danjoutin, ZAIC du Grand-Bois
  • Sermamagny, sur la desserte du pays-sous-vosgien (RDS)
  • Fontaine, ZAC de l’Aéroparc

Horaires d’ouverture des déchèteries :

  • lundi : de 9 h à 17 h (déchèteries de Danjoutin et Sermamagny uniquement)
  • du mardi au samedi : de 9 h à 17 h.

La piste de la Gentiane au Ballon d'Alsace ce vendredi 2 janvier à 13 h : copie d'écran de la webcam

Quatre pistes de ski ouvertes au Ballon d’Alsace

La neige est de retour. Le secteur Gentiane - Langenberg est ouvert ce vendredi au Ballon d'Alsace. Les pistes devraient rouvrir mercredi à la Planche-des-Belles-Filles.
,
Le parc automobile régional est vieillissant et essentiellement composé de diesel.

Automobile : en 2025, les ventes de voitures neuves ont baissé de plus de 5 %

Contexte incertain, prix toujours élevés... Les ventes de voitures neuves en France ont continué de se contracter en 2025, ce qui pèse sur l'industrie française et européenne alors que les immatriculations de véhicules électriques sont portées par les incitations gouvernementales.
Illustration gendarmerie

Nouvel An: opération « gare aux pétards » pour les adolescents alsaciens

Faire exploser des pétards le soir de Nouvel An est une tradition vivace en Alsace. Mais cette tradition engendre régulièrement des accidents, parfois tragiques. La police et la gendarmerie ont mené des actions de sensibilisation durant les dernières semaines auprès des collégiens et lycéens.

