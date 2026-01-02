Belfort : ramassage des sapins les 6 et 20 janvier

Le ramassage des sapins de Noël organisé par le Ville de Belfort aura lieu les mardis 6 et 20 janvier 2026. Les Belfortains sont invités à déposer leur sapin sur le trottoir à ces dates uniquement : soit le matin très tôt, soit la veille au soir à partir de 17 h. Les sapins devront être déposés sans sac ni décorations, et de manière à ne pas gêner la circulation des piétons.

Les sapins ramassés seront ensuite broyés, puis réutilisés pour le paillage des végétaux par le service des espaces verts de la Ville de Belfort. Cette technique permet de protéger les sols et limiter l’arrosage. En dehors de cette collecte, les sapins devront être apportés dans les déchèteries du Grand Belfort (carte d’accès obligatoire).

Les déchèteries du Grand Belfort :

Danjoutin, ZAIC du Grand-Bois

Sermamagny, sur la desserte du pays-sous-vosgien (RDS)

Fontaine, ZAC de l’ Aéroparc

Horaires d’ouverture des déchèteries :