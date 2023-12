Belfort : pour les fêtes, le Secours populaire distribue des cadeaux à plus de 600 enfants

Mardi 19 décembre, 14h. Jacqueline Guiot, secrétaire générale du Secours populaire à Belfort se prépare à chercher les derniers cadeaux au lycée Courbet et au collège Rimbaud. Depuis trois mois, le Secours populaire fait le tour des établissements scolaires et des entreprises pour récupérer des colis qui contiennent quelque chose de bon, quelque chose de chaud, un produit d’hygiène, un objet culturel et un petit mot doux. Et des cadeaux pour les enfants.