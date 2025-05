Belfort ouvre les inscriptions pour ses chantiers citoyens

Nettoyer les rues, désherber ou encore fabriquer des nichoirs à chauve-souris : à Belfort, chacun est invité à mettre la main à la pâte le samedi 17 mai, à l’occasion de la Journée citoyenne. L’événement se déroulera de 9 h à 12 h et s’achèvera par un repas convivial à la maison de quartier municipale des Forges. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au mercredi 14 mai.

L’initiative, portée par la Ville de Belfort, vise à réunir les habitants autour de chantiers collectifs pour améliorer le cadre de vie. Plusieurs types de chantiers sont proposés, adaptés à tous les publics. Les participants pourront notamment s’impliquer dans : le nettoyage des rues et du site naturel du Salbert ; le ramassage de déchets et de mégots ; l’arrachage de mauvaises herbes ; le désherbage et le paillage des pieds d’arbres, ainsi que la plantation d’un potager ; la plantation et le nettoyage autour du Fort de la Justice ; la fabrication de nichoirs pour chauves-souris.

Des activités plus spécifiques sont aussi prévues, comme l’initiation aux gestes de premiers secours, le rangement des rayons à la bibliothèque municipale ou encore la manipulation et e rangement de cubes en fibre de verre. D’autres volontaires aideront à installer la salle qui accueillera le repas de clôture.