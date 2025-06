Belfort met en place une mutuelle communale pour faciliter l’accès aux soins

« Comme plus de 3 millions de Français, certains Belfortains ne disposent d’aucune complémentaire santé. Face à cette réalité, j’ai souhaité agir concrètement pour permettre à chacun de se soigner dignement », explique Damien Meslot, maire de Belfort (Les Républicains). La solution retenue : une mutuelle à tarif négocié accessible à tous les résidents de Belfort, sans condition d’âge, de ressources ou de santé.

En partenariat avec Mutame & Plus, via le contrat « Mutame Cité », la Ville propose une mutuelle à tarif négocié, incluant les prestations classiques en matière de santé : optique, dentaire, hospitalisation, audioprothèses… Aucun questionnaire médical n’est demandé, ce qui permet aux personnes les plus éloignées du système de soins de rejoindre le dispositif facilement.

Les cotisations varient selon les tranches d’âge :