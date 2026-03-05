Belfort met en garde les utilisateurs de trottinettes électriques

La Ville de Belfort diffuse une campagne de communication pour rappeler « les règles de sécurité́ à adopter par les usagers de trottinettes électriques ». « Pour leur propre sécurité́ et pour celle des autres », indique le communiqué de la municipalité. « La police municipale de Belfort constate de plus en plus d’incivilités », déplore la Ville. Chaque mois, une trentaine de contrôles sur des trottinettes ou des cycles sont menés. Et une quinzaine d’infractions est systématiquement relevée, avec des amendes allant de 35 à 135 euros.
Quelles sont les règles en vigueur pour les trottinettes ?
- L’usage des trottinettes électriques est réservé́ aux personnes âgées de 14 ans et plus.
- La vitesse maximale autorisée est de 25 km/h.
- Les trottinettes électriques ne sont pas autorisées à circuler sur les trottoirs. Elles doivent emprunter les pistes et bandes cyclables, les voies vertes ou, à défaut, la chaussée, en respectant le Code de la route.
- L’engin doit être équipé conformément à la réglementation en vigueur et assuré.
La Ville appelle « à adopter une conduite responsable et respectueuse ». « La sécurité est l’affaire de tous », conclut-elle.