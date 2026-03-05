Belfort met en garde les utilisateurs de trottinettes électriques

La Ville de Belfort diffuse une campagne de communication pour rappeler « les règles de sécurité́ à adopter par les usagers de trottinettes électriques ». « Pour leur propre sécurité́ et pour celle des autres », indique le communiqué de la municipalité. « La police municipale de Belfort constate de plus en plus d’incivilités », déplore la Ville. Chaque mois, une trentaine de contrôles sur des trottinettes ou des cycles sont menés. Et une quinzaine d’infractions est systématiquement relevée, avec des amendes allant de 35 à 135 euros.