Belfort : les pompiers font un don de 5 600 euros à la ligue contre le cancer

Les pompiers du Territoire de Belfort ont fait un don de 5600 euros à la ligue contre le cancer du département. | ©Olivier Rognon – Sdis 90
Les pompiers du Territoire de Belfort ont fait un don de 5600 euros à la ligue contre le cancer du département. | ©Olivier Rognon – Sdis 90
En bref

Les pompiers du Territoire de Belfort ont édité un écusson spécial pour les mobilisations de lutte contre le cancer d’Octobre Rose et de Movember. La vente a permis de collecter 5 600 euros, remis à la ligue contre le cancer du Territoire de Belfort.

Les pompiers portent, traditionnellement, sur le haut du bras, un écusson aux couleurs du corps départemental. À l’occasion des mobilisations de lutte contre le cancer d’Octobre Rose (cancer du sein) et de Movember (cancer de la prostate), les pompiers du Territoire de Belfort ont édité un écusson rose et bleu. 800 écussons ont été confectionnés et vendus ; ils ont été achetés par les amicales des 10 centres de secours du département, pour leur personnel.

"Se faire dépister"

Ils ont été faits par une entreprise belfortaine, où travaille une pompier volontaire du département. Cette vente a permis de collecter 5 600 euros, remis à la ligue contre le cancer du Territoire de Belfort, « afin de soutenir ses actions en faveur des patients terrifortains, de la prévention, et de l’achat de matériel innovant pour le centre hospitalier Nord Franche-Comté ».

« Dites à votre fille, votre fils, votre mère, votre père, votre grand-mère, votre grand-père, votre tante, votre oncle — à toutes les femmes et à tous les hommes que vous connaissez — de venir se faire dépister », a appelé le docteur Michel Bouvard, président de la ligue contre le cancer du Territoire de Belfort, lors de la remise du chèque.

Nos derniers articles

Piquet de grève, porte de la Découverte, à Belfort, par les CGT de GE Vernova, Alstom et Arabelle solutions.

Arabelle Solutions : des grévistes assignés en justice par la direction

La direction d’Arabelle Solutions durcit le ton. Elle assigne en justice des représentants syndicaux, estimant que la liberté de travailler est entravée. La CGT y voit une manière de criminaliser le droit de grève.
Le studio belfortain Par Cours & Par Thème a développé l'application OnyXP.

L’appli belfortaine OnyXP mise à l’honneur à l’Élysée

La 5e édition de la Grande Exposition du Fabriqué en France, organisée à l’Élysée, est programmée les 16 et 17 novembre. L’application de découverte des métiers et de l’orientation OnyXP, façonnée par le studio belfortain Par Cours & Par Thèmes, fait partie des 123 produits retenus. Une aubaine pour ses dirigeants.
La chapelle Notre-Dame-du-Haut à Ronchamp, née sous le trait de l'architecte Le Corbusier. | ©R.Claudel/AONDH. Tous droits réservés.

Ronchamp : une nouvelle phase de restauration débute à Notre-Dame-du-Haut

Une campagne de restauration de la chapelle Notre-Dame-du-Haut a été lancée en 2022. Une nouvelle phase va démarrer ce lundi. Elle portera sur les vitrages, le nettoyage de la sous-face de la coque et l’étanchéité de la toiture.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC