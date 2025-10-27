Belfort : les pompiers font un don de 5 600 euros à la ligue contre le cancer

Les pompiers portent, traditionnellement, sur le haut du bras, un écusson aux couleurs du corps départemental. À l’occasion des mobilisations de lutte contre le cancer d’Octobre Rose (cancer du sein) et de Movember (cancer de la prostate), les pompiers du Territoire de Belfort ont édité un écusson rose et bleu. 800 écussons ont été confectionnés et vendus ; ils ont été achetés par les amicales des 10 centres de secours du département, pour leur personnel.
"Se faire dépister"
Ils ont été faits par une entreprise belfortaine, où travaille une pompier volontaire du département. Cette vente a permis de collecter 5 600 euros, remis à la ligue contre le cancer du Territoire de Belfort, « afin de soutenir ses actions en faveur des patients terrifortains, de la prévention, et de l’achat de matériel innovant pour le centre hospitalier Nord Franche-Comté ».
« Dites à votre fille, votre fils, votre mère, votre père, votre grand-mère, votre grand-père, votre tante, votre oncle — à toutes les femmes et à tous les hommes que vous connaissez — de venir se faire dépister », a appelé le docteur Michel Bouvard, président de la ligue contre le cancer du Territoire de Belfort, lors de la remise du chèque.