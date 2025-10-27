Belfort : les pompiers font un don de 5 600 euros à la ligue contre le cancer

Ils ont été faits par une entreprise belfortaine, où travaille une pompier volontaire du département. Cette vente a permis de collecter 5 600 euros, remis à la ligue contre le cancer du Territoire de Belfort, « afin de soutenir ses actions en faveur des patients terrifortains, de la prévention, et de l’achat de matériel innovant pour le centre hospitalier Nord Franche-Comté ».

« Dites à votre fille, votre fils, votre mère, votre père, votre grand-mère, votre grand-père, votre tante, votre oncle — à toutes les femmes et à tous les hommes que vous connaissez — de venir se faire dépister », a appelé le docteur Michel Bouvard, président de la ligue contre le cancer du Territoire de Belfort, lors de la remise du chèque.