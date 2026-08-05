Belfort : le Club poussette sort les jeunes mamans de l’isolement

Une antenne, il y en a justement une à Belfort ; les plus proches sont à Colmar (Haut-Rhin), Remiremont (Vosges) et Vesoul (retrouvez la carte ici). « C’est une association de loi 1901 qui vise à réduire l’isolement maternel post-partum », replace Sarah Moritz, l’une des cinq tatas (animatrices) de l’antenne de Belfort. Le Club poussette est un endroit où l’on peut poser ses questions et comprendre que l’on n’est pas seul. Devenir mère n’est pas évident. S’entourer est essentiel. La condition pour participer, avoir de jeunes enfants.

« L’isolement est un phénomène avéré, poursuit la tata, notamment lorsque le papa reprend le travail et que l’on n’a pas de famille à proximité. » Sarah est justement venue dans le Territoire de Belfort pour le travail. Et l’éloignement familial n’aide pas toujours pour avoir du relais. 110 mamans sont inscrites au club de Belfort. Beaucoup ont découvert le dispositif grâce à Instagram ou aux affiches installées chez les pédiatres ou dans les centres de santé.

« Je ne suis pas originaire d’ici et mes collègues n’avaient pas forcément d’enfant », confie Julia Maetz, une autre tata belfortaine. Le club est le lieu « pour communiquer sur nos soucis », complète-t-elle. On parle retour de couche, allaitement, repas des nourrissons, toilettes, libido, tensions dans le couple, sexualité… « Il y a forcément une maman qui a traversé les mêmes soucis que nous », relève Julia Maetz. Surtout, l’espace se veut bienveillant et sans jugements. Un groupe Whatsapp est ouvert, avec différents fils de discussions, thématiques.