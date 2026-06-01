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Belfort : l’auteur des tirs aux Résidences mis en examen pour tentative de meurtre

Voitures siglées de la Police nationale.
L'auteur des tirs du 28 mai, à Belfort, a été interpellé quelques minutes après les faits. | ©DR

Une information judiciaire criminelle a été ouverte, samedi 30 juin, par le parquet de Montbéliard, à la suite d’une tentative de meurtre perpétré ce jeudi 28 mai, dans le quartier des Résidences, à Belfort.

En début de soirée, jeudi 28 mai, des coups de feu retentissent en pleine rue dans le quartier des Résidences, à Belfort. Un Belfortain âgé de 42 ans fait feu en direction d’un homme, avec un revolever de calibre 38 special, informe le parquet de Montbéliard, en charge de l’instruction judiciaire. L’un des tirs se loge dans le pare-choc arrière d’un véhicule qui passait et qui transportait deux enfants à l’arrière. Fort heureusement, personne n’a été touché.

La tentative de meurtre fait suite à un litige au par de jeux entre deux enfants

Le différend fait suite « à un litige lié à une altercation entre 2 jeunes enfants dans un square de jeu du quartier », impliquant ensuite un frère aîné de 13 ans, informe le parquet de Montbéliard, dans un communiqué de presse, samedi. Compte tenu de « la nature criminelle », le parquet de Belfort s’est dessaisi au profit de celui de Montbéliard, indique Paul-Édouard Lallois, procureur de la Répulique de Montbéliard. L’auteur du tir a été interpellé quelques minutes après, par les forces de l’ordre.

« Le mis en cause a été mis en examen en cette fin de journée (samedi 30 juin, NDLR) au pôle de l’instruction de Montbéliard (…) pour les infractions de tentative de meurtre et de mise en danger délibérée de la vie d’autrui », indique le tribunal. Il été placé en détention.

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