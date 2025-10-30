Belfort : l’aire de camping-cars fermée à partir du 30 octobre

L’aire de stationnement dédiée aux camping-cars, au pied de la Miotte, sur le parking de l’Épide sera fermée du 30 octobre au 18 novembre, en raison de travaux sur le plateau des Chèvres. « La Ville de Belfort procède actuellement à l’aménagement d’un chemin piétonnier entre le parking de l’EPIDE et la Cité des Associations nécessitant la fermeture de l’aire de camping-cars », détaille la municipalité dans un communiqué de presse.
Chantier : aménagement d'un chemin piéton
D’ajouter : « Les travaux consistent à l’aménagement paysager, la réorganisation du carrefour entre la rue Sous-le-Rempart et la rue Jean-Pierre-Melville et le prolongement de la piste cyclable jusqu’au faubourg de Brisach. »