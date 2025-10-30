Belfort : l’aire de camping-cars fermée à partir du 30 octobre

Un journaliste de la rédaction de Belfort de L'Est Républicain, spécialisé dans les faits divers, a été condamné cet été par la justice pour agression sexuelle envers une collègue. La victime, qui a quitté aujourd’hui le journal, avait alerté sa hiérarchie dès 2023. Une enquête interne a suivi, mais le journaliste est resté en poste. Une décision qui laisse un goût amer et divise au sein du groupe Ebra, propriétaire du journal.