Belfort : l’aire de camping-cars fermée à partir du 30 octobre

Un camping-car.
L’aire de camping-cars de Belfort fermée à partir du 30 octobre pour travaux. | ©Harald Funken from Pixabay
En bref

L’aire de camping-cars de Belfort, sur le parking de l’Épide, sera fermée du 30 octobre au 18 novembre, en raison de travaux, annonce la Ville de Belfort dans un communiqué de presse.

L’aire de stationnement dédiée aux camping-cars, au pied de la Miotte, sur le parking de l’Épide sera fermée du 30 octobre au 18 novembre, en raison de travaux sur le plateau des Chèvres. « La Ville de Belfort procède actuellement à l’aménagement d’un chemin piétonnier entre le parking de l’EPIDE et la Cité des Associations nécessitant la fermeture de l’aire de camping-cars », détaille la municipalité dans un communiqué de presse.

Chantier : aménagement d'un chemin piéton

D’ajouter : « Les travaux consistent à l’aménagement paysager, la réorganisation du carrefour entre la rue Sous-le-Rempart et la rue Jean-Pierre-Melville et le prolongement de la piste cyclable jusqu’au faubourg de Brisach. »

L'aire de stationnement des camping-cars de Belfort est située au pied de la Miotte.
L'aire de stationnement des camping-cars de Belfort est située au pied de la Miotte. | ©Google map

,
Entrée de l'usine Stellantis de Sochaux, depuis Montbéliard.

Stellantis : chiffre d’affaires en hausse, des « progrès » accomplis

Stellantis a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 13% au 3e trimestre et a fait état jeudi de progrès "encourageants", notamment aux Etats-Unis, a indiqué le géant automobile aux 14 marques, qui vient de traverser plusieurs trimestres difficiles.
Lecture du journal L'Est Républicain, devant un porte affichette.

Cette condamnation d’un journaliste pour agression sexuelle qui secoue L’Est Républicain

Un journaliste de la rédaction de Belfort de L'Est Républicain, spécialisé dans les faits divers, a été condamné cet été par la justice pour agression sexuelle envers une collègue. La victime, qui a quitté aujourd’hui le journal, avait alerté sa hiérarchie dès 2023. Une enquête interne a suivi, mais le journaliste est resté en poste. Une décision qui laisse un goût amer et divise au sein du groupe Ebra, propriétaire du journal.
Patrick Robert, élu à la chambre de commerce et d'industrie du Territoire de Belfort, en charge des mutations sociales.

Patrick Robert : « L’amplitude horaire d’Agora est augmentée »

Le Salon des métiers et de l’emploi Agora revient le jeudi 6 novembre, à l’AtraXion, à Andelnans. 2 300 visiteurs avaient participé en 2024. Patrick Robert, élu à la chambre de commerce et d’industrie du Territoire de Belfort, membre fondateur d’Agora, revient sur les forces de cet événement.

