Belfort : la Ville finance votre formation contre du bénévolat

La Ville de Belfort met en place un service citoyen, qui vise à financer des formations en échange d’heures de bénévolat. Il s’adresse aux jeunes belfortains âgés de 17 à 30 ans. Il est possible de se faire financer son permis de conduire, son brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) et son brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA). En échange de ces financements, les jeunes doivent s’engager bénévolement. « Le service citoyen répond aux besoins de la jeunesse belfortaine et les soutient dans la réalisation de leurs projets, tout en comblant les postes vacants dans des métiers en tension », commente Nikola Jelicic, conseiller municipal délégué en charge de la jeunesse.

Les conditions :

> 400 euros d’aide au financement du BAFA en échange de 45 heures de service citoyen

> 200 euros d’aide au financement du BNSSA en échange de 30 heures de service citoyen

> 750 € d’aide au financement du permis de conduire en échange de 80 heures de service citoyen

Ce dispositif a été initié en 2015 et a déjà permis d’accompagner 400 jeunes belfortains