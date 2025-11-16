Belfort devient propriétaire de 31 objets de Denfert-Rochereau

En janvier 2025, le conseil municipal de Belfort a pris une délibération pour accepter la donation proposée par Jean-Paul-Claude Denfert-Rochereau, descendant du colonel Aristide Denfert-Rochereau. La collection dont la Ville est devenue propriétaire a été estimée à 45 410 euros. Elle est composée de 31 objets, dont le képi du colonel, des uniformes, un agenda, des portraits photographiques du colonel, son écharpe de député.
La collection était en fait déjà conservée par le musée de Belfort depuis 1979, et était exposée tout ou partie en fonction des rotations d’expositions au musée de la citadelle.
Le maire de Belfort, Damien Meslot, accompagné de Delphine Mentré, adjointe à la culture, Céline Griessmann, directrice du musée et Jérôme Marche, responsable de l’action culturelle et de l’éducation, ont présenté cette collection à la presse ce jeudi 13 novembre.
Le maire et son adjointe (qui a signé la donation au nom de la Ville) ont souligné que cette donation bénéficiera aussi bien à la mémoire de Belfort que du colonel Denfert-Rochereau, dont ils ont salué le patriotisme et l’héroïsme.
Céline Griessmann a salué « le beau geste, mais aussi le bon geste », du donateur, estimant que la portée symbolique de ce don ne serait nulle part ailleurs aussi forte. Cette donation à Belfort permet également d’éviter un plus grand éparpillement d’objets en lien avec Denfert-Rochereau. Le fonds belfortain est le plus important des collections publiques (Les Invalides sont propriétaires d’un manteau, Saint-Maixant, ville natale de Denfert-Rochereau d’un lit de campagne).
Le musée de Belfort dispose d’une collection de 80 objets liés au siège de 1970-1871. La citadelle et le Lion accueillent chaque année environ 300 000 visiteurs.