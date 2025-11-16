Belfort devient propriétaire de 31 objets de Denfert-Rochereau

La collection était en fait déjà conservée par le musée de Belfort depuis 1979, et était exposée tout ou partie en fonction des rotations d’expositions au musée de la citadelle.

Le maire de Belfort, Damien Meslot, accompagné de Delphine Mentré, adjointe à la culture, Céline Griessmann, directrice du musée et Jérôme Marche, responsable de l’action culturelle et de l’éducation, ont présenté cette collection à la presse ce jeudi 13 novembre.

Le maire et son adjointe (qui a signé la donation au nom de la Ville) ont souligné que cette donation bénéficiera aussi bien à la mémoire de Belfort que du colonel Denfert-Rochereau, dont ils ont salué le patriotisme et l’héroïsme.