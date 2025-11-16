PUB

Belfort devient propriétaire de 31 objets de Denfert-Rochereau

Cécile Griessmann, directrice du musée de la citadelle de Belfort, Delphine Mentré, adjointe chargée de la culture, Damien Meslot, maire de Belfort et Jérôme Marche, responsable de l'action culturelle (de gauche à droite) entourent le képi du colonel Denfert-Rochereau exposé au musée. | © Le Trois P.-Y.R.
Cécile Griessmann, directrice du musée de la citadelle de Belfort, Delphine Mentré, adjointe chargée de la culture, Damien Meslot, maire de Belfort et Jérôme Marche, responsable de l'action culturelle (de gauche à droite) entourent le képi du colonel Denfert-Rochereau exposé au musée. | © Le Trois P.-Y.R.

Belfort est devenue propriétaire d’une collection de 31 objets ayant appartenu au colonel Denfert-Rochereau, commandant la place pendant le siège de 1970-1971. Son descendant en à fait don à la Ville. Sa valeur est estimée à 45 410 euros.

En janvier 2025, le conseil municipal de Belfort a pris une délibération pour accepter la donation proposée par Jean-Paul-Claude Denfert-Rochereau, descendant du colonel Aristide Denfert-Rochereau. La collection dont la Ville est devenue propriétaire a été estimée à 45 410 euros. Elle est composée de 31 objets, dont le képi du colonel, des uniformes, un agenda, des portraits photographiques du colonel, son écharpe de député.

La collection était en fait déjà conservée par le musée de Belfort depuis 1979, et était exposée tout ou partie en fonction des rotations d’expositions au musée de la citadelle.

Le maire de Belfort, Damien Meslot, accompagné de Delphine Mentré, adjointe à la culture, Céline Griessmann, directrice du musée et Jérôme Marche, responsable de l’action culturelle et de l’éducation, ont présenté cette collection à la presse ce jeudi 13 novembre.

Le maire et son adjointe (qui a signé la donation au nom de la Ville) ont souligné que cette donation bénéficiera aussi bien à la mémoire de Belfort que du colonel Denfert-Rochereau, dont ils ont salué le patriotisme et l’héroïsme.

Le portrait photographique de Denfert-Rochereau exposé au musée de la citadelle de Belfort. | © Le Trois P.-Y.R.
Le portrait photographique de Denfert-Rochereau exposé au musée de la citadelle de Belfort. | © Le Trois P.-Y.R.

 Céline Griessmann a salué « le beau geste, mais aussi le bon geste », du donateur, estimant que la portée symbolique de ce don ne serait nulle part ailleurs aussi forte. Cette donation à Belfort permet également d’éviter un plus grand éparpillement d’objets en lien avec Denfert-Rochereau. Le fonds belfortain est le plus important des collections publiques (Les Invalides sont propriétaires d’un manteau, Saint-Maixant, ville natale de Denfert-Rochereau d’un lit de campagne).
Le musée de Belfort dispose d’une collection de 80 objets liés au siège de 1970-1871. La citadelle et le Lion accueillent chaque année environ 300 000 visiteurs.

Nos derniers articles

Fenêtres ouvertes, pour aérer les intérieurs.

Même s’il fait froid dehors, on aère !

Lorsque les températures chutent, le réflexe naturel est de garder portes et fenêtres fermées pour préserver la chaleur à l’intérieur. Pourtant, l’aération quotidienne est bénéfique en toute saison : elle améliore la qualité de l’air intérieur, limite l’exposition aux polluants, et contribue même à optimiser le chauffage. En effet, entre les matériaux de construction, les produits ménagers, les appareils à combustion, les activités humaines… les sources de pollution intérieure sont nombreuses, d’où l’importance de renouveler l’air quotidiennement.
,
Le défenseur du FC Sochaux-Montbéliard, Mathieu Peybernes.

Coupe de France : le FC Sochaux s’en sort aux tirs au but contre Pontarlier

Le FC Sochaux-Montbéliard s'est qualifié contre le Club athlétique de Pontarlier aux tirs au but, lors du 7e tour de Coupe de France, ce samedi 15 novembre. C'est une qualification in extremis.
Image de l'ouvrage « Regards sur le Pays de Montbéliard »

L’office du tourisme du Pays de Montbéliard dévoile son ouvrage de photographies

130 clichés représentant les 73 communes du Pays de Montbéliard : c’est ce que promet l’ouvrage de photographies de l’office du tourisme du Pays de Montbéliard. Dévoilé ce jeudi, ce livre regroupe neuf photographes locaux.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC