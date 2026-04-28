Belfort : deux entreprises condamnées pour homicide involontaire

Le tribunal correctionnel de Belfort a prononcé, ce mardi 28 avril 2026, un jugement dans lequel il condamne deux entreprises pour homicide involontaire.

Les faits remontent au 4 août 2021. Ce jour-là, Bastien, 18 ans, effectue des travaux d’entretien paysager sur le toit végétalisé d’une résidence étudiante à Belfort, rue Charles-Bohn, pour le compte d’une entreprise de la région de Montbéliard. Il vient de terminer sa période d’apprentissage et doit être embauché en CDI en septembre par cette entreprise. Pendant la pause déjeuner, il fait une chute de 5 mètres : il est passé à travers l’un des dômes de plexiglass qui sont répartis sur l’ensemble du toit. Le jeune homme décède le lendemain, 5 août.

Lors de l’audience du 31 mars 2026, les longs débats (près de 4 heures) ont porté essentiellement sur les responsabilités de l’employeur et de l’entreprise propriétaire de l’immeuble. L’entreprise d’entretien paysager comparaissait également pour soupçon de travail dissimulé.