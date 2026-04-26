Belfort : des lycéens disent « Merci » en vidéo à leur prof de musique

Ambre et Eliot sont en option musique au lycée Courbet à Belfort Ambre étudie le chant et le piano ; Eliot le chant. Camille, quant à elle, ne suit pas l’option musique (elle est plutôt attirée par la psycho), mais elle a suivi tout le parcours d’Eliot et Ambre, et des 17 autres lycéens inscrits en option musique : ils ont préparé une vidéo pour le concours « Je filme le métier qui me plaît ».
Une vidéo qui doit faire 3 minutes maximum et qui fait… 3 minutes. Ils ont retenu comme « métier qui me plaît » celui de… professeur d’éducation musicale. Des trois, seule Ambre veut faire ce métier. Mais tous sont visiblement admiratifs de ce que fait et leur a fait faire leur prof, Nicolas Tornare, de la seconde à la terminale.
La vidéo est assez touchante dans l’hommage qu’elle rend au travail de ce professeur de musique dont le « métier est peu valorisant et peu valorisé ». C’est un mini-récit des trois années passées avec ce professeur et un grand « Merci » qui lui est adressé. Pour les avoir « mis en confiance », pour les avoir « fait grandir à travers la musique ». La voix off témoigne : « Être professeur, ce n’est pas 18 heures par semaine ; c’est grandir avec les élèves, partager leurs joies, leurs peines et leurs rêves. Ce qui fait la beauté de votre métier, c’est de nous aider à exprimer nos émotions autrement qu’avec des mots, car parfois ils ne sont pas assez forts ».
« Le point de vue des élèves »
« Ce qui est intéressant, c’est que cette vidéo donne le point de vue des élèves, argumentent Ambre, Eliot et Camille. C’est sentimental. Cela vise à casser les clichés sur les profs ». Et ces passionnés de musique veulent défendre cette discipline qu’ils estiment aussi importante que les maths et le français.
Dans leur cours de musique, ils disent avoir trouvé un espace à « s’exprimer comme on veut », où ils ont gagné en confiance, ont travaillé l’esprit d’équipe et le partage. Ils semblent surpris eux-mêmes d’être capable aujourd’hui de jouer ou chanter sur scène, chose qu’ils n’imaginaient pas en arrivant en seconde.
Tout dans cette vidéo a été fait par les 19 lycéens du groupe : le scénario, le tournage, la composition, la bande son, la voix off, le montage, etc. Ils ont aussi fait des making-off, qu’ils diffusent sur Instagram
Ils ont aussi réalisé un travail de communication en contactant Ici Belfort-Montbéliard, L’Est républicain, France 3 Bourgogne-Franche-Comté, Le Trois. Le concours comprend en effet une récompense pour la communication autour du projet. Ils ont aussi communiqué sur les réseaux sociaux, et pendant les portes ouvertes du lycée.
Leur vidéo, intitulée Au-delà des notes, est maintenant en ligne sur le site « Parcoursmétiers.tv » . La prochaine étape se déroulera au Grand Rex à Paris ou seront présentés les lauréats parmi les 668 vidéos de lycéens en compétition cette année. Si leur fil est projeté au Grand Rex, c’est qu’il aura été primé. Un sacré challenge compte tenu du nombre de participants.