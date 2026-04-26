Belfort : des lycéens disent « Merci » en vidéo à leur prof de musique

Ambre et Eliot sont en option musique au lycée Courbet à Belfort Ambre étudie le chant et le piano ; Eliot le chant. Camille, quant à elle, ne suit pas l’option musique (elle est plutôt attirée par la psycho), mais elle a suivi tout le parcours d’Eliot et Ambre, et des 17 autres lycéens inscrits en option musique : ils ont préparé une vidéo pour le concours « Je filme le métier qui me plaît ».

Une vidéo qui doit faire 3 minutes maximum et qui fait… 3 minutes. Ils ont retenu comme « métier qui me plaît » celui de… professeur d’éducation musicale. Des trois, seule Ambre veut faire ce métier. Mais tous sont visiblement admiratifs de ce que fait et leur a fait faire leur prof, Nicolas Tornare, de la seconde à la terminale.

La vidéo est assez touchante dans l’hommage qu’elle rend au travail de ce professeur de musique dont le « métier est peu valorisant et peu valorisé ». C’est un mini-récit des trois années passées avec ce professeur et un grand « Merci » qui lui est adressé. Pour les avoir « mis en confiance », pour les avoir « fait grandir à travers la musique ». La voix off témoigne : « Être professeur, ce n’est pas 18 heures par semaine ; c’est grandir avec les élèves, partager leurs joies, leurs peines et leurs rêves. Ce qui fait la beauté de votre métier, c’est de nous aider à exprimer nos émotions autrement qu’avec des mots, car parfois ils ne sont pas assez forts ».