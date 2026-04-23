Belfort : chrétiens et juifs célèbrent le texte de leur réconciliation

C’est un texte qui a rompu des siècles de conflits pour passer à des relations plus fraternelles entre chrétiens et juifs notamment, mais aussi plus généralement entre l’Eglise et les religions non chrétiennes. En octobre 1965, le Pape Paul VI, dans le cadre du concile Vatican II, publiait Nostra Aetate : « Dans sa tâche de promouvoir l’unité et la charité entre les hommes, et aussi entre les peuples, elle examine ici d’abord ce que les hommes ont en commun et qui les pousse à vivre ensemble leur destinée », expliquait le Pape dans le préambule de cette déclaration. Elle appelle à une « fraternité universelle excluant toute discrimination ». Concernant la religion juive, elle « rappelle le lien qui relie spirituellement le peuple du Nouveau Testament à la lignée d’Abraham ».

Cette déclaration réaffirme l’importance de l’Ancien testament pour les chrétiens et « déplore les haines, les persécutions et les manifestations d’antisémitisme, qui, quels que soient leur époque et leurs auteurs, ont été dirigées contre les Juifs »

« On est alors sortis des préjugés, dont celui du peuple déicide », souligne lors d’une conférence de presse Laurent Hofnung, président pour la Bourgogne-Franche-Comté du Crif (Conseil représentatif des institutions juives de France), au côté de Mgr Denis Jachiet, évêque de Belfort-Montbéliard.