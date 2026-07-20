Belfort : aux Résidences, le centre de santé Léon-Blum plus que jamais mobilisé

C’est une histoire de combats. De convictions. D’abnégation. Le 26 juin 1981, des médecins lancent l’association Agir ensemble pour notre santé (AEPNS) et créent le centre de soins Léon-Blum, dans le quartier des Résidences, à Belfort. Une association qui salarie ses médecins et dont l’objectif est de réduire les inégalités sociales face aux soins. 45 ans plus tard, l’association a grandi, s’est développée, mais l’esprit de ses débuts ne la quitte pas, surtout quand une partie de ses activités est mise en péril.

Le centre de santé Léon-Blum, installé dans le pôle santé pluridisciplinaire des Résidences, suit près de 5 000 patients par an et a assuré plus de 12 500 consultations en 2025, dont 4 742 n’étaient pas programmés (37,8 % des consultations). L’association porte le tiers-payant pour ses patients, dont le tiers bénéficient de la complémentaire santé solidaire (C2S).

Mais le centre de santé Léon-Blum ne s’arrête pas à cette approche 100 % médicale. Il a aussi proposé 895 consultations psychologiques, organisé des ateliers de promotion et de prévention en santé auprès de 1 404 personnes ou encore tissé 1 231 contacts dans la lutte contre l’isolement social. « En dehors des consultations, il y a plein de choses à faire pour que les gens s’inscrivent dans un parcours de soin », souligne Guillaume Guthleben, le directeur de l’association, qui compte seize salariés, dont quatre médecins, mais aussi une psychologue, une animatrice et une médiatrice en santé ou encore une travailleuse sociale.