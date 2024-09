Belfort : au lycée Follereau, l’expérimentation d’une prépa-seconde

À la rentrée 2024, une nouvelle initiative voit le jour dans le paysage éducatif français : l’ouverture d’une classe de prépa-seconde dans chaque département. Au lycée Raoul-Follereau, à Belfort, 19 élèves se sont portés volontaires pour faire partie de cette expérimentation nationale, qui s’adresse aux collégiens n’ayant pas obtenu leur diplôme national du brevet (DNB). Le but est de leur offrir une seconde chance. « Et de consolider les appuis. C’est un programme qui s’adresse autant à ceux qui voudront aller l’année d’après en lycée général qu’en lycée professionnel », explique Nathalie Roinard, inspectrice de l’éducation nationale sur les questions d’information et d’orientation. Ce dispositif permet aux élèves de ne pas rester au collège mais de progresser vers le lycée, en construisant un « projet personnel ».

Le parcours de ces élèves se composera avec 27 heures de cours hebdomadaires couvrant un large éventail de matières : français, histoire-géographie, mathématiques, sciences et technologie, langues, enseignements artistiques, éducation physique et sportive. Un enseignement spécifique en méthodologie et préparation à la seconde, qu’elle soit générale ou professionnelle, est également au programme.