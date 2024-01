Belfort : à l’Esta, 48 heures pour trouver des solutions pour les industries

À l’Esta, les visiteurs sont accueillis par l’odeur des pains au chocolat qui sont distribués aux étudiants de 5e année en ingénierie et commerce. La centaine d’élèves s’apprête à passer la journée dans la peau de professionnels aux côtés d’industries partenaires de l’événement CXI. Après avoir assisté à une conférence sur « les mutations à l’expérience client à l’ère de l’industrie 4.0 », les groupes et les projets sont attribués. Ils vont savoir à quelles problématiques ils vont devoir répondre pour les industries. Il est 9h30. Le hackaton est lancé.

Pour les accompagner ce mardi 9 janvier, ils sont suivis par des tuteurs de l’Esta et de Namkin, une société qui travaille sur les technologies du marketing. « J’accompagne des industries », raconte Nicolas Declercq, le dirigeant sur place pour aider. D’autres industriels sont aussi présents. « Avec l’Esta, nous souhaitions avoir des approches nouvelles », poursuit le dirigeant qui co-organise l’événement avec l’Esta.

Une enseignante est déjà sur le pont avec les étudiants un peu plus loin. Fanny Arrighi, enseignante en marketing à Esta témoigne : « Ce challenge permet de réunir tous les acteurs, d’avoir un temps d’échange entre les professionnels et les étudiants.» Cela permet aussi de jauger si les leçons apprises en cours sont bien assimilées. Et si les élèves arrivent à les mettre en pratique. « Cela permet d’avoir un feedback en réel. » Elle ajoute, le sourire aux lèvres : « C’est un événement qui me tient à cœur car je suis une ancienne Estalienne.»