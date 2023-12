Belfort : 87 soignants de la 1re couronne se coordonnent dans une communauté professionnelle

Une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) regroupe des professionnels de santé d’un même territoire souhaitant se coordonner pour répondre aux besoins de la population et pour améliorer leurs conditions d’exercice.

Cette communauté regroupe 87 adhérents, dont des médecins généralistes, des infirmiers, des pharmaciens, sages-femmes, kinés, des dentistes ou encore un centre de santé polyvalent. Ils exercent à Belfort, Danjoutin, Essert, Cravanche, Offemont, Valdoie et Bavilliers.

La CPTS de Belfort, lancé ce vendredi 1er décembre, a pour mission d’améliorer “l’accès aux soins et en particulier à un médecin traitant”, indique le communiqué de presse présentant le dispositif, et signé par la caisse primaire d’assurance maladie et l’agence régionale de santé. Elle vise aussi à renforcer “l’offre aux soins non programmés” et de s’organiser face aux “situations sanitaires exceptionelles”. La communauté cherchera aussi à développer “la qualité et la pertinence des soins en répondant aux ruptures de stocks de médicaments”, poursuit le communiqué de presse.

Elle travaille aussi au développement du lien ville-hôpital et à l’amélioration du parcours en sortie d’hospitalisation, en collaboration avec les 4 futures CPTS du Nord-Franche-Comté. Elle s’investira également dans l’accueil des étudiants pour attirer et fidéliser des professionnels de santé. La CPTS de Belfort est la 2e du Territoire de Belfort. En septembre 2022, 75 professionnels, répartis dans 94 communes, avaient signé la première communauté du département, hors Belfort et la première couronne (lire notre article).