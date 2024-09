Bavilliers : Veloxygène trace un stop pour alerter sur le manque de signalisation

Le 8 août, un cycliste a eu un accident de la circulation à Bavilliers, à l’intersection entre la coulée verte et le chemin stratégique, non loin de la route de Froideval et à proximité immédiate des sites de l’hôpital Nord Franche-Comté, replace l’association de défense des usagers de la bicyclette, Veloxygène 90. « Il s’en sort avec une clavicule cassée et de nombreuses contusions », déplore l’association. Qui ajoute, dans un communiqué : « Étant donné la violence du choc, les conséquences auraient pu être beaucoup plus graves. » Selon l’association, le manque de signalisation et l’absence de visibilité sont en cause.