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Bart : après le feu, la R.D. 663 ne rouvrira pas avant septembre

La R.D. 663 relie Bart à Bavans.
La R.D. 663 relie Bart à Bavans. | ©Google Street View

La route reliant Bart à Bavans (R.D. 663) est fermée jusqu’au mois de septembre. Les conséquences de l’incendie de végétation qui fragilise la solidité du coteau.

La R.D. 663 est fermée sur 300 mètres, entre Bart et Bavans. C’est l’une des conséquences de l’incendie, qui a détruit près de 5 ha d’espaces naturels, sur le mont Bart, le 11 juillet. « Cette mesure de sécurité́ a été́ prise en raison du risque de chute de pierres et de matériaux sur la chaussée, située au pied du coteau touché par les flammes », explique le conseil départemental du Doubs dans un communiqué de presse, diffusé ce mercredi 22 juillet. L’objectif de la collectivité est de rouvrir la route au cours du mois de septembre.

Le passage des pétions et des cyclistes est toujours possible, via la piste de cyclable ; pour les véhicules légers et les poids lourds, des déviations ont été mises en place. « La première étape des travaux à venir consiste en la purge du coteau : enlèvement des souches calcinées, des arbres fragilisés et des pierres instables, détaille le Département, qui ajoute : Cette opération nécessité l’intervention d’une entreprise spécialisée, les conditions d’intervention étant particulièrement difficiles. »

Calendrier de réfection connu le 10 août

Après cette purge, un équipement de sécurisation de la chaussée sera mis en place, pour éviter les chutes de pierres. « La nature et le dimensionnement de cet ouvrage sont d’ores et déjà̀ à l’étude ; sa mise en œuvre interviendra dans un second temps », note le Département. Le calendrier sera connu le 10 août.

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