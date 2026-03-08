Avec le soutien de Vinci, la Roue de secours achète une dépanneuse

En 2025, 981 personnes ont été accompagnées par La Roue de Secours. 158 personnes ont par exemple été accueillies pour obtenir une location solidaire d’un 2-roues ou d’un véhicule, pour un total de 10 407 jours de location cumulée. La location s’élève entre 3 et 7 euros par jour. Autre service : le garage solidaire. 278 personnes y ont été reçues pour un devis, une réparation avec un taux horaire de 45 euros ou l’achat d’une voiture d’occasion, dont le prix moyen est de 3 500 euros informe l’association.

C’est pour renforcer son activité du garage solidaire que La Roue de Secours a décidé d’investir dans une dépanneuse porte-voiture. Pour l’acquérir, elle a reçu un soutien de la Fondation Vinci pour la Cité.