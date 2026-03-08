Avec le soutien de Vinci, la Roue de secours achète une dépanneuse

La Fondation Vinci pour la Cité a remis un chèque de 20 000 euros à l'association La Roue de Secours de Montbéliard, le 5 mars 2026.
La Fondation Vinci pour la Cité a remis un chèque de 20 000 euros à l'association La Roue de Secours de Montbéliard, le 5 mars 2026. | ©DR
En bref

La plateforme de mobilité solidaire La Roue de Secours, à Montbéliard, vient d’acquérir une dépanneuse porte-voiture. Un achat permis par le soutien de la Fondation Vinci pour la Cité, qui a fait un chèque de 20 000 euros.

La Roue de secours est une plateforme de mobilité solidaire. Elle est implantée dans le Doubs depuis 1999 et dans le pays de Montbéliard depuis 2007. Son objectif : « Faciliter la mobilité des personnes précaires en les aidant à surmonter leurs freins à l’insertion sociale et professionnelle. » Pouvoir se déplacer est une nécessité pour suivre une formation ou accéder à un emploi.

Vinci fait un chèque de 20 000 euros à La Roue de Secours

En 2025, 981 personnes ont été accompagnées par La Roue de Secours. 158 personnes ont par exemple été accueillies pour obtenir une location solidaire d’un 2-roues ou d’un véhicule, pour un total de 10 407 jours de location cumulée. La location s’élève entre 3 et 7 euros par jour. Autre service : le garage solidaire. 278 personnes y ont été reçues pour un devis, une réparation avec un taux horaire de 45 euros ou l’achat d’une voiture d’occasion, dont le prix moyen est de 3 500 euros informe l’association.

C’est pour renforcer son activité du garage solidaire que La Roue de Secours a décidé d’investir dans une dépanneuse porte-voiture. Pour l’acquérir, elle a reçu un soutien de la Fondation Vinci pour la Cité.

