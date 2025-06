Aurélie Carteron, une douanière de Montbéliard au pas pour le 14-Juillet

La brigade de Montbéliard est particulièrement bien représentée cette année. « On est trois à avoir postulé, et les trois avons été pris. Je pense qu’on est la brigade la plus représentée. Et en plus, on est trois amis. »

Le programme est chargé. Dès le 23 juin, les participants s’entraîneront à La Rochelle pendant deux semaines. Objectif : marcher au pas, en rythme, bras levés, regard droit, comme un seul Homme. Puis cap sur Paris, pour les répétitions finales, en présence de l’armée et du général qui commandera la parade. Lors de la semaine de sélection, Aurélie Carteron a pu noter la rigueur et le défi que cela représente. « Sur quatre jours, on a déjà marché 75 kilomètres. Ce n’est pas de la marche tranquille : il faut suivre un rythme soutenu, même quand on est la plus petite du groupe. C’est exigeant, ça donne des ampoules. Ca laissera des traces », sourit-elle.

Aurélie Carteron le reconnaît : cette préparation est aussi mentale. « Une semaine de sélection, trois semaines d’entraînement… Une fois qu’on l’a fait, on réfléchit avant de recommencer. Mais le 14 juillet, ça vaudra le coup. »