Audincourt : les premiers bâtiments du quartier de la Gare espérés pour fin 2027

Une vue d'architecte du futur quartier de la Gare à Audincourt.
Une vue d'architecte du futur quartier de la Gare à Audincourt. | © SàRL d'architecture Bruno Calmes | Nexity

La première pierre du nouveau quartier de la Gare, à Audincourt, a été posée ce vendredi 16 janvier. 114 logements doivent être construits sur cette ancienne friche de la SNCF. Les premiers sont attendus pour fin 2027.

Oubliés, les désagréments des négociations avec RFF (Réseau ferré de France) sur le prix d’achat du terrain, et les couts de dépollution du site ! Ce vendredi matin, 16 janvier, l’heure était aux sourires pour la pose de la première pierre des bâtiments du futur nouveau quartier de la Gare, à Audincourt. Un quartier qui s’étendra sur une surface de 5 ha, « à 400 mètres du centre-ville », comme l’a souligné Martial Bourquin, maire d’Audincourt, et à un jet de pierre du cinéma Mégarama. Un nouveau quartier qui revêt un en jeu stratégique, pour le maire, qui se réjouit de voir sa commune figurer parmi les villes de plus de 10 000 habitants dont la population progresse de plus de 5 % selon les chiffres du dernier recensement, à 14 200 habitants, mais qui ambitionne de la voir atteindre le seuil des 15 000 habitants. Une autre friche restera à traiter à Audincourt : celle des Forges (lire l’article dans notre hors-série Immobilier, téléchargeable dans notre rubrique « Kiosque » – 4,50 €).

Un total de 114 logements est programmé, répartis dans quatre immeubles différents. La première tranche comprend 72 logements, dont la livraison est attendue pour le dernier trimestre 2027. Une cinquantaine de « logements séniors » sont prévus, avec ascenseur, équipement PMR (personnes à mobilité réduite) et salle commune avec animation. « Nous sommes face à un mur démographique », évoque Martial Bourquin au sujet du vieillissement de la population, et pour y faire face, il entend créer « un parcours résidentiel », qui permette d’aller de l’appartement familial ou du petit pavillon vers un logement plus petit avec ascenseur.

Un investissement de 10 millions pour le maître d'œuvre

Pour Nexity, maître d’ouvrage du projet, le quartier de la Gare à Audincourt représente un investissement de l’ordre de 10 millions d’euros. La création d’emplois directs et indirects est estimée à 150. Le plus gros dans le Nord Franche-Comté et au-delà, selon Arnaud Ferrière, directeur régional Est de Nexity. Les logements prévus seront des T2, T3 ou T4, en partie destinés au marché de la location et en partie à l’accession à la propriété. La commercialisation des logements sera assurée par Néolia, Idéa et Habitat 25.
Une attention particulière a été apportée sur les normes environnementales. Pas de chauffage au gaz, mais du chauffage électrique avec fourniture d’eau chaude par ballon thermodynamique ; isolation des façades avec des isolants performants également contre la chaleur pour limiter les effets des journées caniculaires.
La deuxième tranche de construction est attendue pour fin 2028.
Le projet a bénéficié de fonds friche de l’Etat d’un montant de 1,9 millions d’euros pour la dépollution du site, qui n’a donc pas vraiment été oubliée vendredi matin. Et l’achat du terrain, au terme des négociations avec RFF (qui n’ont donc pas été non plus oubliées vendredi matin), s’est finalement faire au prix « à peu près raisonnable », selon Martial Bourquin, des Domaines.

Charles Demouge, président de Pays de Montbéliard Agglomération, Patrick Rabasquinho, représentant le sous-préfet de Montbéliard, Martial Bourquin, maire d'Audincourt, et Arnaud Ferrière, directeur régional Est de Nexity, posent la première pierre des bâtiment du nouveau quartier de la Gare à Audincourt.
Charles Demouge, président de Pays de Montbéliard Agglomération, Patrick Rabasquinho, représentant le sous-préfet de Montbéliard, Martial Bourquin, maire d'Audincourt, et Arnaud Ferrière, directeur régional Est de Nexity, posent la première pierre des bâtiment du nouveau quartier de la Gare à Audincourt. | © Le Trois P.-Y.R.

