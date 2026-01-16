Audincourt : les premiers bâtiments du quartier de la Gare espérés pour fin 2027

Oubliés, les désagréments des négociations avec RFF (Réseau ferré de France) sur le prix d’achat du terrain, et les couts de dépollution du site ! Ce vendredi matin, 16 janvier, l’heure était aux sourires pour la pose de la première pierre des bâtiments du futur nouveau quartier de la Gare, à Audincourt. Un quartier qui s’étendra sur une surface de 5 ha, « à 400 mètres du centre-ville », comme l’a souligné Martial Bourquin, maire d’Audincourt, et à un jet de pierre du cinéma Mégarama. Un nouveau quartier qui revêt un en jeu stratégique, pour le maire, qui se réjouit de voir sa commune figurer parmi les villes de plus de 10 000 habitants dont la population progresse de plus de 5 % selon les chiffres du dernier recensement, à 14 200 habitants, mais qui ambitionne de la voir atteindre le seuil des 15 000 habitants. Une autre friche restera à traiter à Audincourt : celle des Forges (lire l’article dans notre hors-série Immobilier, téléchargeable dans notre rubrique « Kiosque » – 4,50 €).

Un total de 114 logements est programmé, répartis dans quatre immeubles différents. La première tranche comprend 72 logements, dont la livraison est attendue pour le dernier trimestre 2027. Une cinquantaine de « logements séniors » sont prévus, avec ascenseur, équipement PMR (personnes à mobilité réduite) et salle commune avec animation. « Nous sommes face à un mur démographique », évoque Martial Bourquin au sujet du vieillissement de la population, et pour y faire face, il entend créer « un parcours résidentiel », qui permette d’aller de l’appartement familial ou du petit pavillon vers un logement plus petit avec ascenseur.