Audincourt : le corps d’un homme défiguré découvert

L'homme était connu des forces de l'ordre pour trafic de stupéfiants. © fsHH Pixabay
Le corps d'un homme mort et méconnaissable, gisant à proximité d'une importante flaque de sang, a été découvert dans un jardin à Audincourt, a indiqué jeudi à l'AFP le procureur de Montbéliard.

(AFP)

Le cadavre a été retrouvé par la police mercredi dans le jardin d’une maison inoccupée d’un quartier résidentiel de la commune d’Audincourt, dans l’agglomération de Montbéliard, selon le procureur Paul-Edouard Lallois. La piste criminelle est privilégiée, il y a « des signes de mort violente, mais pour l’instant on ne sait pas de quoi il est mort exactement », précise le magistrat.

Une autopsie prévue vendredi après midi permettra d’en savoir plus sur les causes du décès. Le visage de l’homme « est très dégradé » et son corps présente « des traces de terre sur le dos, laissant penser qu’il s’est ou a été trainé au sol », selon Paul-Edouard Lallois.

D’après les premières constatations du médecin légiste sur place, le décès pourrait être « récent » et « remonter à mercredi matin », le jour où le corps a été découvert, ajoute-t-il. Une sacoche se trouvait à proximité du corps avec des documents d’identité correspondant à ceux d’un homme de 48 ans domicilié en Alsace, défavorablement connu de la police pour des faits de droit commun.

« Mais le visage de la victime étant méconnaissable, elle doit encore être formellement identifiée par comparaisons digitales et ADN », souligne le procureur. Une enquête a été ouverte et confiée à la DCOS (Division de la criminalité organisée et spécialisée).

