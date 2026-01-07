Attention au monoxyde carbone !

Une soixantaine de pompiers, cinq fourgons et un véhicule risques chimiques et technologiques ont été mobilisés pour venir à bout de l'incendie. (photo d'illustration - Le Trois TQ)
Chaque année, en France, environ 1000 intoxications au monoxyde de carbone (CO) concernent environ 3000 personnes. | Illustration © Le Trois – Thibault Quartier
En bref

La préfecture de Haute-Saône, en cette période de froid alerte sur l’usage de chauffages d’appoint improvisés et sur les risques du monoxyde de carbone, gaz inodore et mortel.

En période de grand froid, le risque d’intoxication au monoxyde de carbone, gaz incolore et inodore, augmente fortement en raison de l’utilisation plus importante d’appareils de chauffage et constitue la principale cause d’intoxication accidentelle domestique, alerte la préfecture de Haute-Saône.
Le préfet rappelle les règles de sécurité à respecter et la conduite à tenir en cas de suspicion d’intoxication :

  • faire entretenir vos installations par un professionnel
  • ne pas utiliser un chauffage d’appoint de manière continue au-delà de deux heures
  • ne pas utiliser, pour se chauffer, d’appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero, barbecue, etc
  • ne jamais obstruer les entrées d’air
  • aérer quotidiennement votre logement
  • ne jamais utiliser de groupe électrogène à l’intérieur de votre logement.

En cas de suspicion d’intoxication, qui se manifeste par des symptômes tels que des maux de tête, des vertiges, des nausées ou de la fatigue, il convient de :

  • couper les appareils à combustion, d’aérer et de quitter immédiatement votre logement
  • d’appeler les secours en composant le 15, le 18 ou le 112.

Une page sur le site internet de l’agence régionale de santé Bourgogne – Franche-Comté est dédiée à ce sujet ( ici ).

Les principales recommandations de la préfecture de Haute-Saône pour éviter les intoxications au monoxyde de carbone. | doc préfecture de Haute-Saône

