Attention au monoxyde carbone !

En période de grand froid, le risque d’intoxication au monoxyde de carbone, gaz incolore et inodore, augmente fortement en raison de l’utilisation plus importante d’appareils de chauffage et constitue la principale cause d’intoxication accidentelle domestique, alerte la préfecture de Haute-Saône.

Le préfet rappelle les règles de sécurité à respecter et la conduite à tenir en cas de suspicion d’intoxication :

faire entretenir vos installations par un professionnel

ne pas utiliser un chauffage d’appoint de manière continue au-delà de deux heures

ne pas utiliser, pour se chauffer, d’appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero, barbecue, etc

ne jamais obstruer les entrées d’air

aérer quotidiennement votre logement

ne jamais utiliser de groupe électrogène à l’intérieur de votre logement.

En cas de suspicion d’intoxication, qui se manifeste par des symptômes tels que des maux de tête, des vertiges, des nausées ou de la fatigue, il convient de :

couper les appareils à combustion, d’aérer et de quitter immédiatement votre logement

d’appeler les secours en composant le 15, le 18 ou le 112.

Une page sur le site internet de l’agence régionale de santé Bourgogne – Franche-Comté est dédiée à ce sujet ( ici ).