Assassinat de Narumi Kurosaki : Nicolas Zepeda condamné à 28 ans de réclusion

La cour a estimé que le Chilien avait volontairement donné la mort à Narumi et qu’il avait prémédité son geste. Une fois sa peine de réclusion achevée, il lui sera en outre interdit de revenir sur le territoire français. Le procès a été riche en moments d’intense émotion, avec notamment les témoignages déchirants de la mère et des deux soeurs de Narumi qui ont dit leur deuil impossible en l’absence du corps de la jeune femme. Tout au long de ce deuxième procès, durant lequel il s’est exprimé dans un excellent français, Nicolas Zepeda est souvent apparu en difficulté, peinant à se justifier sur de nombreux points du dossier ou sur ses revirements. Il a concédé des “mensonges”, reconnaissant par exemple s’être rendu en France pour rencontrer Narumi et renouer avec elle, alors qu’il prétextait jusqu’alors une rencontre fortuite avec son ex. Mais sur l’essentiel, à savoir sa culpabilité, il est resté inflexible : il n’a pas tué Narumi.

Pour l’avocat général, au contraire, Nicolas Zepeda est l’auteur “évident” du crime, dévoré “par son délire de possession”.