Armand Thoinet, dix ans d’aventures face au handicap

Aux prémices de ses parcours sportifs, il y a d’abord eu un parcours médical. Une longue errance de cinq ans avant que le diagnostic de sclérose en plaques soit posé, en 2012. Trois ans plus tard, Armand Thoinet démarre sa première aventure… et ne s’arrête plus. « La maladie, le handicap, me permet de vivre une vie que jamais je n’aurais eu. Je me suis construit, j’ai trouvé un moyen différent pour m’épanouir et je ne sais pas si je serais heureux aujourd’hui sans mon handicap. »

Pour fêter ses dix ans d’aventures, il a cherché pendant longtemps un projet qui fasse sens pour lui ; et qui ensuite, puisse parler à tout le monde. Son parcours de Delle à Andorre n’a pas été tracé au hasard : il suit la ligne de partage des eaux. Dans le sens Nord-Sud, les eaux à gauche de la ligne vont en Méditerranée, les eaux à droite vont dans l’Atlantique. « C’est pour faire le parallèle avec les chemins de vie, explique Armand Thoinet. À un demi-millimètre près, la goutte d’eau finit à un endroit où elle est complètement à l’opposé. Et c’est comme pour l’être humain. Il fait un choix qui peut paraître minime, mais ça peut l’amener à une destinée ou à une autre. »

Dans cet océan d’incertitudes que peut apporter une maladie, Armand Thoinet a choisi de faire de son handicap une goutte d’eau, « une bifurcation ». « Le but, c’est d’avancer avec ce qu’on a. Au début je me sentais très seul, parce que je voulais vivre comme avant, relate-il. Et on nous dit qu’avec le handicap, notre vie est terminée. Ça n’aide pas. On devrait plutôt nous dire que c’est le début d’un nouveau chapitre. » À chacun alors de trouver son chemin. « Quand on fait un choix, le meilleur moyen que ce soit le bon, c’est de l’assumer complètement. »