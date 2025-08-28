Anticor fait étape à Belfort pour son tour de France contre la corruption

L’association Anticor s’arrête à Belfort dans le cadre de son tour de France citoyen contre la corruption, une tournée qui traverse 45 départements entre juin et octobre 2025. À bord d’une camionnette aux couleurs de l’association, ses membres vont à la rencontre des habitants pour sensibiliser aux enjeux de la probité publique.

Vendredi 29 août, Anticor devait proposer un ciné-débat en plein air au parc François-Mitterrand, à Belfort à partir de 19h30. Attention, le lieu a été déplacé à la Maison du Peuple en raison de la météo, même heure. Le court-métrage de Léo Favier Qui n’a pas sa part d’ombre, retraçant la carrière de Jérôme Cahuzac, sera projeté avant un buffet partagé. Le lendemain, samedi 30 août, l’équipe tiendra un stand d’information sur le marché de plein air de Giromany, place Charles-de-Gaulle, de 8h à 12h, avec animations, jeux et discussions autour de la lutte contre la corruption.

L’association explique qu’il s’agit d’un projet « conçu pour aller directement à la rencontre des habitants dans les villages et les petites villes afin de rappeler que la corruption nous concerne tous et d’encourager chacun à devenir un citoyen vigilant ».

Fondée en 2002, Anticor est une association transpartisane qui compte plus de 10 000 adhérents et 80 groupes locaux. Elle soutient les lanceurs d’alerte, agit en justice contre les atteintes à la probité et milite pour une vie publique plus transparente.