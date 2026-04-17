Andelnans : un accident de poids lourd bloque la circulation sur l’A36

Un poids lourd réfrigéré transportant de la volaille s’est couché sur l’A36 ce vendredi, en tout début de matinée, à hauteur de la commune d’Andelnans.
La trafic a été particulièrement perturbé. La circulation n’était possible que sur une voie. Le réseau secondaire à proximité était aussi particulièrement chargé, notamment la rue desservant la zone d’activités d’Andelnans (Leroy Merlin), pour que les automobilistes puissent poursuivre sur l’autoroute à partir de l’échangeur de Sevenans. Selon nos confrères de France 3 Franche-Comté, citant les gendarmes, on a recensé jusqu’à 6 km de bouchons, aux alentours de 8 h.
Ouverture complète de l'A36 à hauteur d'Andelnans à 10h30
Le chauffeur, âgé d’une trentaine d’années, a été transporté à l’hôpital nord Franche-Comté par les pompiers. 15 sapeurs-pompiers sont intervenus, pour notamment contenir la fuite de gasoil provoquée par le percement du réservoir lors de l’accident.
Un retour à la normale a été annoncée par la préfecture du Territoire de Belfort vers 10 h 30. Toutes les voies de circulation étaient rouvertes.